Screenshot/Ventil Verlag »Lehrfilm mit Selbstironie«: Marit Hofmann tanzt im Stop-Motion-Verfahren

Neulich im Bad zu »Weiter« von Egoexpress (aus dem Jahr 2000) herumgesprungen. »Man muss immer weiter durchbrechen«, singt da Dirk von Lowtzow zu einem bouncigen Housestück, das noch nicht wirklich Elektropunk ist.

Die Hauptband des Sängers und Texters, Tocotronic, hat mindestens drei verschiedene Werk- oder Bedeutungsphasen hinter sich. Es kann sein, dass sie inzwischen – 2008 erschien eine Art Alterswerk, »Die Unendlichkeit« – so weit weggedriftet, also in eine entfernte Galaxie durchgebrochen ist, dass sie für heutige Belange rund um Politik und Musik nicht mehr besonders relevant ist. Obwohl, man weiß ja nie.

Journalist und Autor Martin Büsser hat kurz vor der mittleren Phase der Band, in der sie von der lustigen Grübelgarage zum ernsthaften Postrock fand – die LPs hießen »K. O. O. K.« (1999) und »Tocotronic« (2002) –, einen durchaus erhellenden Text geschrieben, der nun zum einen im Textsammelbuch »­Lazy Confessions« (Ventil-Verlag) unter dem Titel »Die Take That fürs Indiezimmer« wiederveröffentlicht ist. Zum anderen werden Auszüge in einem neuen Youtube-Film gelesen von Marit Hofmann, Performerin, Autorin und ehemalige Konkret-Redakteurin. Gedreht wurde der Film von Autor Fritz Tietz. Die beiden treten in dem Video auch auf.

Was sieht man? Tristesse. Stadtlandschaften. Irgendwie wohlige, angenehme Tristesse. Wiesen, Container, eine leere Schule, eine Bushaltestelle. Recht menschenleer alles, allein Marit Hofmann wird – zunächst im Stop-Motion-Verfahren – als Tanzende eingesetzt. Dazu gibt es Schnipsel aus dem Tocotronic-Hit »Jackpot«. Hofmann erscheint am Anfang als schlau wirkende Person mit Adidas-Jacke, wie das in der frühen Tocotronic-Phase stilprägend war, Tietz später als gemütlich wirkender Mann mit Bauch in den besten Jahren, dessen Auftreten weit weg wirkt von allem, was einmal »Diskursrock« hieß. So kann man sich wohl täuschen.

Die Bilder könnte man der »Becher-Schule« zuordnen, das Video einen »Lehrfilm mit Selbstironie« nennen. Schnitt, Bildauswahl, Montage: die Vergangenheit und das Weiterwirken der schon in »K. O. O. K.« besungenen Tristesse. Ich muss aufpassen, nicht so zu klingen wie der gekonnt fachsimpelnde Kritiker Büsser, zu dessen zehntem Todestag am 23. September das Video hochgeladen wurde.

Der letzte Satz lautet: »Gefühlsecht für zu Hause«. Büsser hatte recht. Die neueste Best-of von Tocotronic heißt irgendwie ironisch »Sag alles ab«. Passt ja auch zu Corona und so. Über Befindlichkeitskitsch gehen die neuen Stücke der Band kaum hinaus, zu Debatten um Polizeigewalt oder Identitätspolitik hat sie gerade erstaunlich wenig beizutragen. Kann aber sein, dass in ein, zwei Jahren eine neue Platte erscheint, und spätestens zum 30. Jubiläum 2024 die nächste Werkschau.

Die Welt da draußen macht indessen weiter. Nur anders als gedacht und nicht immer unbedingt besser. Von Durchbruch kann keine Rede sein.