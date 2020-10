Christine Pfund/dpa Schön eskalieren: Punks bei den Chaos-Tagen 1984 in Hannover

»Humor ist eine Disziplin, die das Unerträgliche zu transzendieren vermag. Ganz ehrlich, wenn ich meinen Humor nicht wiedergefunden hätte, wäre ich heute nicht mehr am Leben«, heißt es gleich zu Beginn von »Rockstar 5.0«.

Man fragt sich nach den knapp 100 Seiten, ob Autor Philipp Schiemann da nicht einem lebenserhaltenden Irrtum aufgesessen ist, denn Humor ist’s ja immer dann, wenn am Ende beide Seiten über ihre eigenen Unzulänglichkeiten und die der Welt im Allgemeinen lachen können. Humor stiftet also eine kurzfristige Gemeinschaft von Gegensätzen. Beim Lachen legt man die Rüstungen ab, Humor macht verletzlich. Der Unterschied zum Zynismus liegt gerade darin, dass es »kein Lachen über« ist, sondern »ein Lachen mit«.

Immer schriller

Das dürfte vermutlich allen, die sich einen winzigen Rest an Idealismus bewahrt haben, nach der Lektüre dieses Buches schwerfallen. Wenn sprachliche Eskalation in Zeiten von Social Media und Kommentarkriegen noch irgendjemanden erschrecken könnte, dann müsste man in der Tat warnen vor diesem Tagebuch »einer altbackenen Punkrockband auf Deutschland-Tour im Jahr 2018, alles fiktiv« (Schiemann). Denn da werden die ganz großen Hämmer rausgeholt, der Marshall-Verstärker aufgedreht und gegen die Inhalte eigentlich aller Diskurse der letzten Jahrzehnte Sturm gelaufen. Das war sicherlich mal ’ne recht gewöhnliche Punk-Attitüde. Aber dann sieht man den alternden Johnny Rotten, der Trumps Rassismus mal als Erfindung der »linken Mainstreampresse« bezeichnet hat, und erkennt, in welch gruseligem Umfeld sich so viele einstige Idole befinden, die ihr Lebensmotto »Live fast, die young!« nur zur Hälfte umgesetzt haben und immer schriller schreien müssen, um im Alter noch gehört zu werden.

So hat auch diese mehr oder minder erfolglose Band ihre ständigen Probleme mit der neuen Zeit. In Leipzig-Connewitz werden sie vor dem Auftritt wegen Sexismus vom Hof gejagt, weil der Sänger zwar den Arsch einer aufgetakelten Punkerin sehenswert findet, sie ihn aber weniger und man dazu noch vergessen hat, die Deutschland-Wimpel vom Außenspiegel des Tourvans zu entfernen. Resümee der Band: »Ob links- oder rechtsextrem, man braucht das Pack nur am Arsch zu kitzeln, und schon spritzt die Scheiße bis zur Decke.« Das ist so der Sound.

Zu ähnlichen Konfrontationen kommt es während der ganzen Tour, und man ist nach einigen Auftritten in alternativen Clubs versucht, der Band einfach einen neuen Booker vorzuschlagen, denn irgendwie erinnert das an die Bandauftritte des Kleinen Arschloches in den Comics von Walter Moers. Spiel türkische Lieder bei einer Naziversammlung, oder führ’ »Faust« beim Kirchentag auf, oder fahr eben mit Deutschland-Wimpel durch Connewitz. Nun, falsche Tourplanung, an anderer Stelle hätte es vielleicht mehr Zuspruch gegeben als im Salon Similde.

Zugbrücke hoch

Ja klar, früher war noch mehr Sex, Drugs & Rock’n’Roll, da konnte man den Mädels noch stundenlang auf den Arsch schauen, und sie haben gelächelt und willig gefickt. Überhaupt scheint es, dass die harten Rocker, die am liebsten ihren Fisch in Löcher stecken oder Fäkalienschlüpfer auffangen, nichts mehr hassen als Jute­taschenträger, »Gutmenschen« und alle diejenigen, die das respektvolle Zusammenleben noch nicht gänzlich in die Tonne getreten haben. Das kommt einem recht bekannt vor, wenn man sich an die letzten Jahre in Deutschland erinnert.

Worauf will der Autor hinaus? Will er überhaupt auf irgendwas hinaus? Ist das eine Persiflage oder ein Epitaph auf ein Musikgenre? Die Frage stellt sich, nachdem alles, was unter »Political correctness«- und Idealismusverdacht steht, fachgerecht zerlegt wurde, aber auch keine Alternative zu erkennen ist. Viel Platz bleibt in dieser wütenden Dekonstruktion nicht mehr für Menschenliebe – und war früher wirklich alles besser?

Das Problem des Zynismus ist, dass er nur in kleinen Dosen verträglich ist. In großen Mengen ist diese Denkform recht ungenießbar, weil sie den eigenen Standpunkt für sakrosankt erklärt. Es ist sicherlich einfacher, die Zugbrücke hochzuziehen und in imaginärer Überlegenheit zu schwelgen. Darin ist Schiemanns Suada sehr zeitgemäß. Alle scheiße, außer ich. Das ist die Parole landauf, landab und es wird dabei vergessen, mal zwischendurch feinere Töne anzuschlagen. Denn es gibt durchaus noch so einiges zwischen Sexobjekt und Sexismusgeschrei, zwischen »Gutmenschen« und Nihilisten, aber in Grauzonen eskaliert es eben nicht so schön. Und wer hört uns noch, wenn wir nicht schreien?

»Nicht zynisch werden und nichts verlernen«, sangen But Alive einmal. Es scheint, es ist eine der schwierigsten Herausforderungen unserer Zeit.