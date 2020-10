Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Die Bahn hat ein Sicherheitsproblem: Wegen der Kürzungspolitik werden Anlageninspektionen oft nicht durchgeführt

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, reagierte am Mittwoch alarmiert: »Wir alle müssen alles dafür tun, dass die Bahn das sicherste Verkehrsmittel bleibt.« Grund für dieses Statement war ein am Tag vorher in der ARD ausgestrahlter Beitrag von »Report Mainz« über die Sicherheitsrisiken im Schienennetz der Deutschen Bahn (DB). Dort wurde über defekte Schrankenanlagen, veraltete Technik, Personalnot und nicht durchgeführte Anlageninspektionen berichtet.

Im Gegensatz zur Konzernführung der DB nimmt Weselsky den im »Report Mainz« gezeigten Bericht sehr ernst, denn »Insider an der Front wissen am besten über die tatsächlichen Probleme vor Ort Bescheid. Sie machen auch auf Probleme aufmerksam. Oft erreichen die Missstände jedoch aufgrund der dicken ›Lehmschicht‹ nicht die Entscheider, auf die es tatsächlich ankommt.« Der GDL-Vorsitzende beklagt außerdem, dass seit Jahrzehnten zuwenig investiert wird. Es müssten deutlich mehr als die aktuellen 1,5 Milliarden Euro pro Jahr für den Ausbau von Schienenwegen ausgegeben werden, die im Bundeshaushalt vorgesehen sind. Denn eigentlich sehe der Bedarfsplan Schiene für die kommenden 20 Jahre 74 Milliarden Euro vor. Doch ein Problem dabei sei: Die Mittel könnten gar nicht so schnell verbaut werden, weil erstens das Personal und zweitens Baugenehmigungen dazu fehlen.

Ausgangspunkt für die Reportage war ein der Redaktion von »Report Mainz« vorliegendes Papier eines Qualitäts- und Sicherheitsprüfers, das die DB in Auftrag gegeben haben soll. Darin schildern anonym rund 70 Beschäftigte aus der Instandhaltung drastische Probleme: Die Technik in Stellwerken und an Bahnübergängen sei veraltet und störanfällig, es fehlten Ersatzteile, »Anlageinspektionen seien nicht einmal mehr im absolut notwendigen Minimalumfang erfüllbar«, heißt es beispielsweise. Gebietsweise würde zudem veranlasst, dass »Instandhaltungsmaßnahmen als erledigt gemeldet werden, obwohl sie nicht erbracht sind«. Stellenweise drohe »Chaos und Zusammenbruch«. Fazit: Diese Vernachlässigung bedeute eine »Erhöhung des Unfallrisikos«.

Die Ursachen hierfür seien die ex­treme Personalnot sowie der mangelnde Nachwuchs. So führe der Personalmangel zum Beispiel immer wieder dazu, dass Inspektionen nicht fristgerecht eingehalten werden. »Wir stehen mit dem Rücken zur Wand«, fasst ein Beschäftigter die Situation zusammen. Laut DB handelt es sich bei diesem Dokument jedoch nur »um eine Zusammenstellung von Aussagen aus rein subjektiver Sicht des Autors«. Ein ernsthafter Umgang mit einem latenten Sicherheitsrisiko sieht anders aus.

Aktuell beschäftigt die DB knapp 45.000 Mitarbeiter. Obwohl bis 2030 davon 39.000 Beschäftigte ausscheiden werden, sollen im gleichen Zeitraum nur 33.000 neu eingestellt werden. Die GDL hält die geplanten coronabedingten Kürzungen von zwei Milliarden Euro an Personalkosten im DB-Konzern für grundlegend falsch. »Wir brauchen mehr Kollegen an der Front, und sie müssen auch gut bezahlt werden«, forderte Weselsky. Auch für einen ökologischen Verkehrsumbau würden kosmetische Veränderungen im DB-Konzern jetzt nicht mehr reichen. Es brauche eine grundsätzliche Änderung der Struktur des Konzerns, so könne es nicht weitergehen, hielt die GDL fest. Klar ist: Kürzungspolitik ist lebensgefährlich. (jW)