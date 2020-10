Michael Müller-Görnert, verkehrspolitischer Sprecher des ökologischen Verkehrsclub VCD, teilte am 8. Oktober mit: Das Maß ist voll – Scheuer ist als ­Bundesverkehrsminister nicht mehr haltbar

»Die Verfehlungen von Andreas Scheuer füllen inzwischen ganze Akten. Dabei ist ein Thema besonders brisant: die Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen. (...) Sie hat sich mittlerweile zum Desaster für die CSU entwickelt.

Die Warnungen waren da. Eine Pkw-Maut, die nur Ausländer zahlen sollen, ist nicht konform mit EU-Recht. Es ist ein Unding, dass der Minister Verträge unterschrieb, ohne das Urteil des Europäischen Gerichtshofes abzuwarten. Denn so kommen zu den fast 80 Millionen Euro, die bereits für die Pkw-Maut ausgegeben wurden, ­möglicherweise bis zu 560 Millionen Euro ­Schadenersatz hinzu. Aufkommen für das Scheitern der Maut müssen die Steuerzahler. Das ist Geld, das bei der Verkehrswende fehlt (…)«

Pressemitteilung der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag vom 8. Oktober: Klärungsbedarf nach Coronaausbruch in Gemeinschaftsunterkunft

Anlässlich des vor einigen Tagen bekanntgewordenen Coronaausbruchs in einer Gemeinschaftsunterkunft, der in Frankfurt zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen führte, hat Die Linke eine Kleine Anfrage eingebracht. Dazu erklärt Saadet Sönmez, migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag: »Wie soll man Abstand halten und Kontakte reduzieren, wenn man sich mit Fremden ein kleines Zimmer und mit noch mehr ­Menschen eine Dusche teilen muss? Der erneute Coronaausbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft ist nicht überraschend. Die Schuld bei den Untergebrachten zu suchen, ist abwegig.«

Daher wolle Die Linke wissen, welche Maßnahmen das Land erlassen hat, um eine Ausbreitung des Virus in Gemeinschaftsunterkünften und Aufnahmeeinrichtungen zu unterbinden, so Sönmez. Es gebe Empfehlungen, u. a. des Robert-Koch-Instituts, wie mit der Situation umzugehen ist. Die Frage sei, inwiefern solche Empfehlungen in Hessen auch umgesetzt würden. (…)

Mitteilung von Klimaschützern vom 8. Oktober: Flensburger Bahnhofswald seit einer Woche besetzt

Seit einer Woche halten Klimaaktivist*innen den Flensburger Bahnhofswald besetzt, um dessen Rodung für einen Hotel- und Parkhausneubau zu verhindern. Einen ersten Etappensieg sehen sie auf ihrer Seite: »Bereits die erste Woche hat gezeigt, dass die Besetzung als Aktionsform nötig ist. Denn sonst hätten die Rodungsarbeiten bereits begonnen«, erklärte eine Aktivistin. Am zweiten Tag der Besetzung rückten Arbeiter an, inspizierten das Gelände – und zogen wieder ab. (…)

»Es werden Banken gerettet und Konzerne wie Lufthansa mit aller Kraft über Wasser gehalten. Kapitalinteressen sind offenbar wichtiger als Umweltbelange: Bäume, Klima und Stadtökologie interessieren kaum«, schimpft eine der Besetzerinnen. Wären sie nicht hier, hätte man im Bahnhofwald wohl längst Fakten geschaffen. Deshalb freut sich auch die Bürgerinitiative Bahnhofsviertel Flensburg über die Initiative der jungen Klimaschützer*innen. Sie sammelt noch Spenden, um den Hotel- und Parkhausbau mit einer Klage zu stoppen. Die Besetzung verschafft ihnen Zeit.