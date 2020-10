Julio Cortez/AP/dpa Kot oder Wirbeltierleiche? Eine Fliege hat es sich während der TV-Debatte am Mittwoch auf US-Vizepräsident Michael Pence gemütlich gemacht

Überraschung. Über das TV-Duell zwischen den Vizekandidaten der US-Präsidentschaftswahl Michael Pence und Kamala Harris gibt es nichts zu berichten. Fragen wirft nur eine Fliege auf, die es sich während der Debatte geschlagene zwei Minuten lang auf dem Kopf des amtierenden Vizepräsidenten gemütlich machte. Die Tierchen leben meist nur wenige Wochen oder Tage, den Großteil davon auch noch als Larve. Hatte sie nichts Besseres zu tun?

Geäußert hat sie sich noch nicht, trotz frisch eingerichtetem Twitter-Account. Aber es lässt sich ja so einiges aus den Gewohnheiten der Tiere ablesen. Die Kleine Stubenfliege beispielsweise hält sich laut Wikipedia »oft auf Kot und Wirbeltierleichen« auf. Grund hierfür sind Ernährung und Vermehrung des kleinen Geschöpfs. Stubenfliegen nehmen gerne organische Nahrung zu sich, und da sie keine Beißerchen haben, bevorzugen sie diese in flüssiger Form. Das lässt sich schnell verdauen und führt dazu, dass Fliegen oft defäkieren. Sobald das Tierchen irgendwo landet, hinterlässt es Exkremente. Nicht nur die eigenen. Denn am liebsten verspeisen Fliegen alles, was in Zersetzung begriffen ist. So legen sie auch gerne ihre Eier in faulenden Substanzen ab, Kuhfladen etwa oder Gülle. Die lieben Kleinen sollen es zum Futtern nicht weit haben. Gammelndes Gemüse tut es auch – ja, selbst ein verwesendes Stück Fleisch.

Womit wir wieder bei Pence wären: Ob die Fliege zwei Minuten auf dem Kopf des Vize verweilte, weil sie eben was für Kot und Wirbeltierleichen übrig hat? Pence erzählte just zu dem Zeitpunkt, dass es in den USA keinen »systemischen Rassismus« gebe – also gequirlte Scheiße. Über Gesundheitszustand und Mangel an Rückgrat des Trump-Vize wird ohnehin gemunkelt. Gründe für den Aufenthalt der Fliege auf dem Kopf des Vize gebe es. Aber man weiß es dann am Ende eben doch nicht.