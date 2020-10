Aaron Favila/AP/dpa Regierungskritische Demonstration in der philippinischen Provinz Quezon (21.9.2020)

In den Philippinen wurde im Juli ein neues Gesetz verabschiedet, das nach Darstellung der Regierung von Präsident Rodrigo Duterte der Terrorismusbekämpfung dienen soll. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Merkmale des Gesetzes?

Es propagiert eine sehr vage und weit gefasste Definition von Terrorismus. Terrorist ist demnach, wer an einer der im Gesetz aufgeführten terroristischen Handlungen beteiligt ist oder im Verdacht steht, eine solche zu planen. Während Aktivismus und Proteste angeblich ausgenommen sind, definiert die Regelung eine Ausnahme: Stellen Proteste eine »ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit« dar, können sie als terroristische Akte angesehen werden. So können Demonstrationen, bei denen der Rücktritt der Regierung gefordert wird, als terroristische Akte und die daran Beteiligten als Terroristen betrachtet werden. Der bloße Verdacht der Behörden kann ausreichen, um eine Person als Terroristen einzustufen und ohne Haftbefehl festnehmen zu lassen. Social-Media-Beiträge, in denen die Regierung kritisiert wird, können als »Einladung an andere, Terrorismus zu begehen«, kategorisiert und die Verfasser kriminalisiert werden.

Was für Strafmaßnahmen drohen nach dem Gesetz Personen, die als Terroristen eingestuft werden?

Das reicht von Inhaftierung bis zu 24 Tage bei bloßem Verdacht bis zu monatelanger Überwachung, Reisebeschränkungen oder dem Einfrieren von Vermögenswerten.

Gegen wen richtet sich das Gesetz aus Ihrer Sicht?

Viele der aufgelisteten »terroristischen Akte« sind bereits im Strafgesetzbuch erfasst. Wir können davon ausgehen, dass sich dieses Gesetz angesichts der Haltung der Regierung, für die Menschenrechts- und Landrechtsaktivisten Terroristen sind, gegen jeden richtet, der es wagt, sich gegen die Herrschenden zu wenden – insbesondere gegen diejenigen, die in der vordersten Reihe im Kampf für Menschenrechte stehen.

Was für Auswirkungen hat das Gesetz auf politisch Aktive und die oppositionellen Kräfte?

Viele Leute meinen, dass wir keine Angst haben müssten, wenn wir nur nichts Falsches tun. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass es auf den Philippinen bereits unzählige außergerichtliche Tötungen, Menschenrechtsverletzungen, Fälle von »Verschwindenlassen« und Morde an Aktivisten gegeben hat. Diese Situation wird durch das Gesetz weiter verschärft. Unsere Redefreiheit und unsere Fähigkeit, Rechenschaft einzufordern, sind bedroht.

Welchen Widerstand gibt es und wer leistet ihn?

Das Gesetz wird von der Bevölkerung nicht unterstützt, sondern meist nur von bezahlten Duterte-Trollen und der Mehrheit derjenigen im Senat und Repräsentantenhaus, die sich historisch gesehen nie darum gekümmert haben, dem Volk zu dienen. Aus nahezu allen anderen Bereichen der Gesellschaft – von Studenten über Anwälte, Ärzte, Umweltschützer, Arbeiter, Bauern, Berühmtheiten und sogar Schönheitsköniginnen – gibt es Kritik am »Antiterrorgesetz«. Jeder sieht, wie es die Redefreiheit beeinträchtigt und bedroht.

Kürzlich starteten die Klimaaktivisten der Gruppe »Youth Advocates for Climate Action Philippines«, deren Sprecherin ich bin, eine Petition, in der die Aufhebung des Gesetzes mit Unterschriften namhafter Umweltschützerinnen wie Greta Thunberg und Naomi Klein gefordert wird. Sowohl auf den Philippinen als auch in anderen Ländern müssen wir wachsam bleiben und gemeinsam Kampagnen führen, damit wir möglichst sicher sind. Auch in Zeiten der Coronakrise »verschwinden« führende Umweltschützer und Menschenrechtsaktivisten oder werden ermordet.