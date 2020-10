Stephanie Lecocq/EPA Pool/AP/dpa Verschwörungstheorien und Hinterzimmerintrigen: Bundesaußenminister Heiko Maas (r.) und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian (Brüssel, 13.7.2020)

Russland hat die neuen Sanktionsdrohungen der BRD und Frankreichs wegen des Falls Nawalny in scharfer Form zurückgewiesen. In einer am Mittwoch abend veröffentlichten Erklärung verwahrt sich das russische Außenministerium gegen die »in Ton und Inhalt unangemessenen« Vorwürfe. Nicht Moskau sei es, das die Zusammenarbeit verweigere, sondern umgekehrt die deutschen Behörden. Diese hätten mehrfache Rechtshilfeersuchen der russischen Seite über Wochen ignoriert und bis heute nicht inhaltlich beantwortet. Statt dessen greife Berlin zu »Verschwörungstheorien« und »Hinterzimmerintrigen«.

Soweit die Rhetorik. Entscheidend sind aber die beiden letzten Absätze: Offenbar hätten sich die BRD und Frankreich an die Spitze einer in der EU entstehenden antirussischen Koalition gestellt, obwohl sie stets ihre Verbundenheit und Partnerschaft gegenüber Russland im Munde führten. Dies nehme Moskau ihnen nicht mehr ab. Ein »Business as usual« gegenüber Paris und Berlin sei nicht möglich, solange beide Länder versuchten, Russland sein Handeln zu »diktieren«. Sollten die beiden EU-Führungsmächte jedoch von ihrem konfrontativen Ansatz ablassen, sei auch Moskau bereit, den Dialog unter Gleichen wieder aufzunehmen.

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte am Mittwoch erklärt, nach allen Berlin und Paris vorliegenden Indizien gebe es keine andere plausible Erklärung für die Vergiftung des Oppositionellen Alexej Nawalny, als dass es eine »russische Beteiligung und Verantwortung« gebe. Moskau habe bisher »keine glaubhafte Erklärung geliefert«, hieß es in der auf den Seiten des Auswärtigen Amtes veröffentlichten Erklärung von Maas und seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian.

Worin die neuen Sanktionen bestehen sollen, die Paris und Berlin der EU demnach zum Beschluss vorlegen wollen, war zunächst nicht klar. Maas ließ laut FAZ erkennen, dass ein Baustopp für die Gaspipeline »Nord Stream 2« nicht im Vordergrund der Erwägungen stehe. Vielmehr sollten Personen, die für die Entwicklung des Nowitschok-Programms in Russland verantwortlich seien, von der Einreise in die EU und der Nutzung ihrer dort vorhandenen Vermögenswerte ausgeschlossen werden. Auch eine Herstellerfirma des Gifts könne sanktioniert werden – die wird allerdings wohl keinen größeren Geschäftsbetrieb mit Westeuropa unterhalten. Russische Medien spekulierten, die neuen Strafmaßnahmen könnten Mitarbeiter des russischen Militärspionagedienstes GRU treffen. Das wäre allerdings eine zweischneidige Angelegenheit, weil eine Ausweisung von GRU-Agenten entsprechende Gegenmaßnahmen nach sich ziehen würde.

Einen Beitrag zur Sanktionsdebatte leistete auch der inzwischen von den Folgen seiner Vergiftung offenbar weitgehend genesene Nawalny. Er stand der Bild Rede und Antwort und sagte, Strafmaßnahmen gegen ganz Russland bewirkten nichts weiter, als das Volk hinter der Regierung zu einen. Vielmehr sollten sich Sanktionen gezielt gegen den Umkreis von Staatschef Wladimir Putin und die Nutznießer seiner Herrschaft richten. Als solche nannte er neben Oligarchen, die unter der Woche das Geld des russischen Volkes stählen und »am Wochenende in den Cafés von London und Berlin« säßen, auch russische Kulturschaffende mit Verträgen im westlichen Ausland. Als ein Beispiel nannte Nawalny den Dirigenten der Münchener Sinfoniker, Waleri Gergijew. Dieser sei zweifellos ein talentierter Musiker, aber er müsse sich entscheiden, ob er weiter Putin unterstützen oder seinen Job in München machen wolle.

Strafmaßnahmen gegen einen Musiker, von dem Nawalny selbst einräumte, er werde »nicht versuchen, mich mit Nowitschok zu vergiften« – dieser Vorschlag erweckt den Eindruck, dass den Sanktionsbefürwortern langsam nichts mehr einfällt. Anlass zur Beruhigung gibt das nicht. Weil auch in Berlin inzwischen zuviel Prestige an den – weitgehend wirkungslosen – Maßnahmen hängt, als dass man sie in aller Stille auslaufen lassen könnte, birgt die Dynamik des Sanktionsbetriebs ein erhebliches Potential für wirkliche Eskalationen.