Coca-Cola will 470 Jobs in BRD streichen

Hamburg. Der Getränkeriese Coca-Cola will trotz schwarzer Zahlen erneut Stellen in Europa abbauen. In der BRD sind rund 470 Beschäftigte betroffen. Die Standorte Liederbach und Bad Soden in Hessen sollen Mitte 2021 geschlossen werden. In Bad Neuenahr (Rheinland-Pfalz) soll zudem die Produktion von »Apollinaris-Mineralwasser« für den Handel eingestellt werden. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), Freddy Adjan, kritisierte am Donnerstag den angekündigten Personalabbau scharf als »skrupellosen Jobkahlschlag zur Unzeit«. »Für die direkt vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeiter und ihre Familien ist das eine Katastrophennachricht«, sagte er weiter. (jW)