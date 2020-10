Wolfgang Kumm / dpa Pool / dpa Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, neben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU, r.) am Dienstag in Berlin

Während der Dreharbeiten für die Dokumentation »Früh. Warn. System. – Brauchen wir diesen Verfassungsschutz?« hielt es Thomas Haldenwang noch für »nahezu ausgeschlossen«, dass extreme Rechte sich erfolgreich beim Inlandsgeheimdienst bewerben könnten. Bei der Premiere am Dienstag abend im Berliner Programmkino »Filmkunst 66« musste der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) zumindest »einen Fall« dieser Art einräumen. Er ging aber nicht darauf ein, dass es sich um einen seiner Leibwächter handelte. Im September war bekannt geworden, dass der Personenschützer wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft im rechten Prepperverein Uniter von seiner Aufgabe entbunden werden musste. Wie Vorgesetzte nun Rechtsextremisten an szenetypischer Kleidung oder bestimmten Äußerungen erkennen könnten, das seien »Gegenstände zukünftiger Schulungsmaßnahmen«, versprach Haldenwang. Soviel zum »Frühwarnsystem«.

Zu den Aktivitäten seines Vorgängers Hans-Georg Maaßen, der sich mehr und mehr als AfD-Sympathisant entpuppt, wollte sich der BfV-Chef auf Nachfrage eines Journalisten nicht äußern. Er hoffe aber, dass zwischen ihm und Maaßen ein »deutlicher Unterschied« wahrgenommen werde.

Der 90minütige Dokumentarfilm selbst ist durchwachsen. Scharfe Kritik am Verfassungsschutz äußern der Jurist und Autor Heribert Prantl sowie Oppositionspolitikerinnen, die schon in Untersuchungsausschüssen zum NSU-Terror Geheimdienstzeugen »gegrillt« haben – die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Die Linke) sowie die Bundestagsabgeordneten Irene Mihalic (Grüne) und Martina Renner (Die Linke). Gewürdigt wird auch, dass antifaschistische Recherchegruppen einen Großteil der Arbeit ehrenamtlich leisten, für die Verfassungsschutzämter in der Abteilung »Rechtsextremismus« ein Budget haben. Den aktuellen Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, findet König-Preuss zwar als Demokraten glaubwürdig, kritisiert aber, dass das problematische Personal aus der Zeit vor der Aufdeckung des NSU nicht konsequent ausgetauscht worden sei.

Allerdings werden sich die meisten Zuschauer nicht an alle relevanten Verfassungsschutzzeugen erinnern, die bundesweit im NSU-Komplex wenig bis gar nichts zur Aufklärung beigetragen haben. Und einer von ihnen kommt in dem Film ausführlich zu Wort, ohne damit konfrontiert zu werden: Burkhard Freier, Chef des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen, spricht hier über neue Formen der Radikalisierung im Internet. Er leitet den NRW-Verfassungsschutz seit Mitte 2012 und hatte ihn zuvor ab 2006 bereits stellvertretend geleitet. Ein heikles Thema wäre für Freier zum Beispiel der V-Mann J. H., der in NRW jahrelang als überzeugter Nazikader aufgetreten war und einem Phantombild des Bombenlegers aus der Kölner Probsteigasse ähnelte. Durch den Anschlag, der bis 2011 als unaufgeklärt galt, war Anfang 2001 die Deutschiranerin Mashia M. schwer verletzt worden. Die Bundesanwaltschaft zog später im NSU-Prozess nur Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt als Täter in Betracht, legte sich aber nicht fest, welcher der 2011 zu Tode gekommenen Nazis die Bombe in dem Ladenlokal hinterlassen habe. Der Ex-V-Mann H. ging 2015 juristisch gegen die Nennung seines Namens in diesem Zusammenhang vor.

Das BfV fühlt sich für mögliche Verfehlungen der Landesverfassungsschutzämter wegen der föderalen Strukturen kaum mitverantwortlich. Die »Zusammenarbeit« mit dem Filmteam – wie Haldenwang es nennt und SWR-Redakteur Thomas Reutter es keinesfalls nennen will – umfasste auch von BfV-Mitarbeitern nachgestellte Observationsszenen aus einem anderen Phänomenbereich: Die Zielperson trägt ein Kopftuch. Teil des Fazits in dem Film von Rainald Becker und Christian H. Schulz, der demnächst von Arte und ARD ausgestrahlt wird: Die Erfolge des Verfassungsschutzes blieben ja leider geheim.