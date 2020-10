Tobias Schwarz / AFP Pool / dpa Außen vor: Länder und Kommunen entscheiden aktuell unabhängig von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU, r.) über ihre Coronamaßnahmen (Berlin, 8.10.2020)

Angesichts stark gestiegener Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus werde sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Freitag mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage beraten. Das teilte ein Regierungssprecher am Donnerstag in Berlin mit. Laut Spiegel nehmen die Stadtoberhäupter von Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart teil.

Die Zahl der Neuinfektionen war am Donnerstag sprunghaft angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden mehr als 4.000 Neuansteckungen gemeldet, in den Tagen zuvor hatte die Zahl zwischen rund 2.300 und 2.800 gelegen. In mehreren Bezirken Berlins und weiteren Städten hat die sogenannte 7-Tage-Inzidenz den kritischen 50er-Wert bereits überschritten. Er bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ab und ist ein wichtiger Grenzwert für schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Der Städte- und Gemeindebund fordert, die Gesundheitsämter kurzfristig personell zu verstärken. Dafür könnten Studenten als Praktikanten sowie Ärzte, die vorübergehend aus dem Ruhestand zurückkehren, aushelfen, sagte Städtebund-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Passauer Neuen Presse (Donnerstagausgabe). Er warnte vor immer mehr innerdeutschen Reisebeschränkungen. Es sei richtig, das Infektionsgeschehen regional zu bewerten und Maßnahmen einzuleiten. Bund und Länder sollten sich daher auf eine »Mustercoronaverordnung« verständigen, in der wenige bundeseinheitliche Maßstäbe festgeschrieben würden, sagte er.

Laut einem Bund-Länder-Beschluss vom Mittwoch wollen die meisten Bundesländer nun ein negatives Coronatestergebnis von Urlaubern aus innerdeutschen Risikogebieten verlangen. Ohne einen solchen Nachweis dürfen die Betroffenen nicht beherbergt werden. Das gilt künftig auch in Niedersachsen, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag in Hannover erklärte. Zusätzlich hat Sachsen-Anhalt bis zum Ende des Schulhalbjahres im Februar Klassenfahrten ins Ausland untersagt, teilte das Landesbildungsministerium am Donnerstag in Magdeburg mit. Anfallende Stornierungskosten werden vom Land übernommen. Einschränkungen soll es demnach auch für Klassenfahrten innerhalb Deutschlands geben. (dpa/AFP/jW)