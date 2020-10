Pascal Rossignol/REUTERS

Im nordfranzösischen Croix folgten am Donnerstag Hunderte Beschäftigte dem Aufruf der Gewerkschaft CGT, um gegen die Kürzungspläne der Finanzholding Association Familiale Mulliez zu protestieren. Diese will bei ihrer Supermarktkette Auchan weitere 1.475 Stellen streichen, obwohl der Konzern in den letzten sieben Jahren 500 Millionen Euro an Subventionen erhalten hat. »Mulliez, gib das Geld zurück«, riefen die Demonstranten vor den Toren des Konzernsitzes. Laut Wirtschaftsmagazin Challenges verfügt die Familie Mulliez über ein Privatvermögen von rund 26 Milliarden Euro. (jW)