Sie kandidieren am Sonntag im zweiten Wahlgang für das Amt der Oberbürgermeisterin in Chemnitz. Was hat Sie dazu bewogen, gegen die anderen vier Mitbewerber anzutreten?

Ich bin in Chemnitz geboren und aufgewachsen. Es ist der Ort, an dem ich gerne lebe und politisch aktiv bin, seit 2009 im Stadtrat, seit 2014 als Landtagsabgeordnete. Ich bin tief mit dieser Stadt verbunden und möchte sie voranbringen.

Sie haben sich als Landesvorsitzende der Partei Die Linke in Sachsen große Ziele gesteckt. Im Interview mit jW sprachen Sie im November 2019 von einem landespolitischen Konzept für eine »revolutionäre Realpolitik« im Sinne Rosa Luxemburgs. Haben Sie Ihre Arbeit bereits so weit vorangebracht, dass Sie sich parallel noch als OB bewerben können?

Die Stärke der PDS respektive der Linkspartei war immer ihre kommunale Verwurzlung. Ich sehe da keine Ausschlussgründe, sondern Synergieeffekte.

Auf Ihrer Homepage heißt es, für Chemnitz komme nach »Jahrzehnten von Schrumpfung, Rückbau und Sparprogrammen« Hoffnung auf. Woran machen Sie das fest?

Nach dem Aderlass der Deindustrialisierung nach der »Wende« waren die letzten Jahre von einer verhalten optimistischen Stimmung geprägt: Die Stadt wuchs wieder, es kamen mehr Arbeitsplätze dazu als abgebaut wurden und der Haushalt erlaubte Investitionen. Spätestens seit der sich durch die Coronapandemie abzeichnenden Wirtschaftskrise ist das nun wieder in Frage gestellt.

Sie schlagen vor, in der Stadt neue Wege der Mitbestimmung der Bürger zu etablieren und beziehen sich auf Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau. Was planen Sie?

Als Oberbürgermeisterin würde ich versuchen, das Instrument des Bürgerentscheids öfter anzuwenden. Ich denke, dass durch die Digitalisierung mehr Mitbestimmung der Bürger ermöglicht werden kann. Genau das hat Colau gemacht: Sie hat eine Mitbestimmungssoftware etabliert, die den Bürgern eine sehr konkrete und unmittelbare Teilhabe am politischen Leben der Stadt verschafft. Das hat für mich Vorbildfunktion.

Viele erinnern sich an die rechten Ausschreitungen im Herbst 2018, wenn sie an Chemnitz denken. Wie steht es aktuell um die rechte Szene?

In den vergangenen Monaten ist es eher ruhig geworden. Es gibt die Szene aber immer noch. Einer ihrer Hauptprotagonisten, Martin Kohlmann von der rechten »Bürgerbewegung Pro Chemnitz«, ist zur OB-Wahl angetreten, hat im zweiten Wahlgang allerdings zugunsten des AfD-Kandidaten zurückgezogen. Kurz darauf ist er in Verden verurteilt worden, weil er behauptet haben soll, dass es auf deutschem Boden keine Gaskammern gegeben habe.

Ihr Büro in der Stadt ist immer wieder Ziel nazistischer Attacken gewesen. Sind die weniger geworden?

Angriffe auf mein Büro gab es neuerlich keine. Aber im OB-Wahlkampf gab es öffentliche Anfeindungen, sowohl im Internet als auch auf der Straße. Ein Plakatierteam wurde tätlich von einer Gruppe Rechter angegangen. Dieses Gedankengut ist bei einem Teil der Stadtbevölkerung tief verankert, aber nicht bei der Mehrheit der Chemnitzer.

Welchen Gestaltungsspielraum hätte eine Oberbürgermeisterin von der Partei Die Linke in einem Bundesland wie Sachsen, in dem die CDU ein Dauerabo auf das Amt des Ministerpräsidenten zu haben scheint?

Die Möglichkeiten wären zumindest nicht kleiner als die von einem OB der SPD oder der CDU. Deren Vertreter müssen mit Blick auf die Landesregierung Rücksicht nehmen auf innerparteiliche bzw. innerkoalitionäre Fragen, von denen ich als Linke frei bin. Ich könnte mich voll auf die Interessen von Chemnitz konzentrieren und diese gegenüber dem Land hartnäckig vertreten.

SPD-Kandidat Sven Schulze liegt für Sonntag in Umfragen vorn. Dennoch glauben Sie an eine Chance?

Würde ich das nicht tun, wäre ich nicht angetreten. Ich mache den Chemnitzern ein progressives Angebot für den sozial-ökologischen Aufbruch der Stadt. Dafür habe ich mittlerweile auch die Unterstützung der Grünen (deren Kandidat zugunsten von Schaper für den zweiten Wahlgang zurückzog, jW). Anhand der Ergebnisse des ersten Wahlgangs dürfte es ein knappes Rennen zwischen meinen Mitbewerbern und mir werden.