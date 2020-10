Berlin: »Liebig 34« in der Hand der Polizei

Ein Großaufgebot an Bereitschaftspolizisten und Spezialeinsatzkommandos hat am Freitag vormittag das anarcha-queerfeministische Hausprojekt »Liebig 34« im Berliner Stadtteil Friedrichshain geräumt. 54 Menschen hatten in dem Gebäude ausgeharrt und wurden einzeln herausgeführt. Sie wurden von Unterstützern mit lautstarken Beifallsbekundungen empfangen.

Der Protest gegen diesen überdimensionierten Polizeieinsatz mitten in der Coronapandemie hält an. Spontane Demonstrationen gibt es weiterhin im Umfeld, die Polizei griff teilweise brutal durch und nahm etliche Leute fest. Für Freitag abend ist eine weitere Demonstration ab Monbijoupark in Berlin Mitte angemeldet.

Bereits am Donnerstag morgen hatte die Polizei das Wohngebiet abgesperrt und Hausdächer besetzt. Gegen drei Uhr morgens starteten die Protestaktionen, Barrikaden und Autos brannten. Ab sieben Uhr versuchte die Polizei sowohl über das Dach, die Eingangstür, den Hinterhof und mittels eines Gerüsts in das Haus vorzudringen. Dafür wurden ein Räumpanzer und ein Leiterwagen herangefahren. Auf der benachbarten Rigaer Straße entwickelten sich handfeste Auseinandersetzungen mit den Beamten. Demonstranten blockierten den Berufsverkehr auf der Frankfurter Alle, der aufgrund des ÖPNV-Streiks besonders dicht war. Die Polizei brauchte mehr als eine Stunde, um in alle Räume der Liebigstraße 34 zu gelangen, vor allem das Treppenhaus blieb ihr vorerst versperrt. Die Anwälte der Liebig 34 wurden nicht zu ihren Mandantinnen durchgelassen.

Einen Tag vor der geplanten Räumung des queerfeministischen Hausprojektes »Liebig 34« in Berlin-Friedrichshain hatten sich am Donnerstag Tausende Polizisten auf den Einsatz vorbereitet. Sie begannen am Morgen damit, die Umgebung mit Gittern abzusperren. Bei dem Vorhaben, einer weiteren linken Kiezinstitution in der Stadt den Garaus zu machen, bekommen die Berliner Beamten Unterstützung aus mehreren Bundesländern sowie von der Bundespolizei. »Wir werden den Gerichtsvollzieher begleiten, um in Amtshilfe den Beschluss zu vollstrecken«, teilte die Behörde mit. Laut Medienberichten sollen dabei auch Spezialeinheiten bereitstehen, von denen eine am Donnerstag bereits mit Kletterausrüstung bei der Begutachtung des Hauses in der Liebigstraße 34 zu sehen war. Wie viele Einsatzkräfte für den Räumungstermin am Freitag morgen um sieben Uhr mobilisiert worden sind, wurde nicht mitgeteilt.

In einem offenen Brief warnte das »Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn« bereits am Mittwoch vor einem »Ausnahmezustand«, in den die Polizei den Kiez versetzen werde. An die Berliner Landesregierung aus SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen gerichtet hieß es, das Menschenrecht auf Wohnen gelte auch für Anarchistinnen und radikale Feministen. Wie viele andere linke Gruppen rief auch das Bündnis dazu auf, gegen Leerstand, Zwangsräumungen und Eigenbedarfskündigungen aktiv zu werden. Für den Donnerstag abend waren mehrere Protestaktionen angekündigt. Bereits am Mittwoch abend hatten Hunderte in Friedrichshain für den Erhalt der »Liebig 34« demonstriert.

Derweil wurde ein Antrag des Anwalts der rund 40 Bewohnerinnen vom Berliner Kammergericht zurückgewiesen, durch den die Vollstreckung des Räumungsurteils vorerst ausgesetzt werden sollte. Zur Begründung hieß es dazu am Donnerstag, die Interessen des Eigentümers, dem Immobilienkapitalisten Gijora Padovicz, hätten laut Gesetz Vorrang. Besondere Umstände, nach denen die Interessen der Mieter ausnahmsweise überwiegen würden, seien weder vorgetragen worden, »noch sonst ersichtlich«. (dpa/jW)