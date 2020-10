Rolf Vennenbernd/dpa Qiagen-Labor am operativen Hauptsitz des Konzerns im nordrhrein-westfälischen Hilden

Unternehmen wie der nordrhein-westfälische Biotechkonzern Qiagen taugen hierzulande als Aushängeschilder der fortschrittlichen Volkswirtschaft: 1984 von Wissenschaftlern im Umfeld der Universität Düsseldorf gegründet, mauserte sich das Startup rasch zum internationalen Börsenkonzern – der nun auch noch in der Coronakrise eine wichtige Rolle spielt, denn er produziert die für Covid-19-Tests benötigten Reagenzien und forscht an Schnelltests. Die Politik stellte großzügig Fördermittel bereit. Zwei Millionen Euro steuerten der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) in den vergangenen Jahren für verschiedene Projekte des Konzerns bei. Weitere 18,3 Millionen kamen zuletzt für Projekte in der Coronapandemie hinzu. Soweit, so ungewöhnlich. Doch nun wird Qiagen zu einem neuen Beispiel in der Debatte um die Subventionierung moralisch verwerflicher Geschäftsmodelle.

In den vergangenen Monaten gerieten unter anderem Banken und Versicherungen in die Kritik, die sich vom Staat unter die Arme greifen ließen, nachdem sich die Aktionäre durch Ausschüttungen oder Aktienrückkaufprogramme bereichert hatten. Doch während etwa Frankreich, Dänemark und Österreich den Ausbau staatlicher Wirtschaftsförderung im Zuge der Krise mit klaren Regeln kombinieren, droht den subventionierten Steuersparern in der BRD bestenfalls ein erhobener Zeigefinger. So hat wohl auch Qiagen nichts »Unrechtes« getan.

Allerdings scheint das Konzerngebilde komplett darauf ausgerichtet, den Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwohls so gering wie möglich zu halten. Aktuelle Recherchen des WDR und der Süddeutschen Zeitung zeigen, dass das Unternehmen mit einem Netz von Tochterfirmen arbeitet, unter anderen in Luxemburg und Malta. Auch die Muttergesellschaft sitzt nicht mehr in NRW, sondern einige Kilometer westlich im in der Steueroase Niederlande gelegenen Städtchen Venlo und nennt sich Qiagen NV.

Die zahlreichen Tochterfirmen sind den Recherchen zufolge durch intensive Kreditbeziehungen miteinander verbunden. Es liegt nahe, dass dahinter ein alter Steuerspartrick steckt: Die Tochter in der Steueroase gibt der Mutter einen Millionenkredit, der dann über Jahre abgestottert wird. Während dieser Zeit zahlt die Mutter Zinsen, die ihren Profit mindern. Dafür steigt der Profit der Tochter, die an ihrem Standort jedoch keine oder nur sehr geringe Gewinnsteuern zu entrichten hat. Die Gelder später zurück zur Mutter zu transferieren, lässt sich etwa über meist steuerfreie Dividenden leicht bewerkstelligen.

Für Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit sprechen die Bilanzen der Qiagen-Töchter in Malta, Luxemburg und Deutschland dafür, dass Kredite häufig weitergegeben werden, bis sie wieder da landen, wo sie angefangen haben. »Wenn Kredite ohne wirtschaftlichen Sinn innerhalb des Konzerns vergeben oder ständig weitergereicht werden, ist das ein Zeichen, dass Steuervermeidung dahinterstecken könnte«, so der Experte. Dafür sprächen auch die beachtlichen Zinsen von bis zu 8,6 Prozent, die die Deutschland-Tochter nach Luxemburg abführt.

»Alle Unternehmen profitieren von staatlichen Leistungen wie Infrastruktur oder Bildung und müssen deswegen auch da, wo sie wirtschaften, über ihre Steuern einen fairen Beitrag leisten«, sagte Trautvetter gegenüber jW. Wer obendrein noch Staatsaufträge, Fördermittel oder Hilfsleistungen erhalte, sollte an noch höheren Maßstäben gemessen werden. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit fordert daher, dass zumindest »die Empfänger von Staatshilfen verpflichtet werden, der Öffentlichkeit ihre Steuerpraktiken detailliert darzulegen und aggressive Steuervermeidung zu beenden«.

Qiagen gibt sich derweil unschuldig. Gegenüber der Tagesschau betonte das Unternehmen am Dienstag, man halte sich strikt an Recht und Gesetz. Natürlich versuche man aber, in diesem Rahmen die internationale Steuerposition zu optimieren. Schätzungen zufolge machen konzerninterne Kredite global rund ein Drittel aller Steuersparmodelle aus.