Hendrik Schmidt/dpa Holger Stahlknecht (CDU), Innenminister von Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) spricht – Überraschung – von einem »Missverständnis«. Vorgeworfen wird ihm eine Bemerkung, die Antisemitismus Vorschub leiste. Geäußert hatte er sie im Zusammenhang mit dem Besuch des berüchtigten Polizeireviers Dessau-Roßlau am Freitag. Das Revier war bisher bundesweit vor allem im Zusammenhang mit dem Feuertod des Asylsuchenden Oury Jalloh in einer der Zellen 2005 und mit Vertuschungsaktionen nach dem Femizid an der chinesischen Studentin Yangjie Li 2016 – der Täter war Polizistensohn – in die Schlagzeilen geraten. Aber das nur am Rande – denn Stahlknechts Sorge galt nicht Gesinnung und Charakter der Beamten, sondern ihrer Arbeitsbelastung. Nach einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung vom Montag war dabei zur Sprache gekommen, dass das Revier bei der Bewachung jüdischer Einrichtungen 1.500 zusätzliche Arbeitsstunden ableiste. Stahlknecht hatte demnach gesagt, diese Arbeitsstunden fehlten woanders. Vielleicht könne die Polizei daher nicht bei jeder Anforderung pünktlich zur Stelle sein. Und das wenige Tage vor dem ersten Jahrestag des Angriffs auf die Synagoge in Halle, bei dem der Nazi Stephan Balliet am 9. Oktober 2019 zwei Passanten erschossen hatte.

»Mit seinen Äußerungen suggeriert Minister Stahlknecht, Juden seien schuld daran, wenn sich die Polizei um die Belange der übrigen Bevölkerung nicht mehr angemessen kümmern könne«, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, am Mittwoch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Stahlknecht stelle Juden als privilegiert dar und spiele sie gegen andere Bevölkerungsgruppen aus. Es stelle sich die Frage, ob Stahlknecht für sein Amt geeignet sei. Der Minister wies den Vorwurf zurück. Er habe deutlich machen wollen, »dass die erhöhte Polizeipräsenz zum Schutz der jüdischen Einrichtungen für mich nicht verhandelbar ist«, betonte er.