Prag: KP-Vorsitzende kündigen Rücktritt an

Prag. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens (KSCM), Vojtech Filip, und seine Stellvertreter haben am Dienstag angekündigt, von ihren Positionen zurücktreten zu wollen. Auf der Sitzung des zuständigen Parteiausschusses würden sie ihre Funktionen am Freitag zur Verfügung stellen, erklärte Filip in der tschechischen Hauptstadt, wie Radio Prag berichtete. Die Parteiführung reagiere damit auf die schweren Einbußen der Kommunisten bei den Senats- und Kreiswahlen am vergangenen Wochenende, so Filip. Er schloss nicht aus, sich beim Parteitag am 28. November erneut um den Posten des Parteichefs zu bewerben. (jW)