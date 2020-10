Kay Nietfeld/dpa Partei- und Fraktionsspitze von Bündnis 90/Die Grünen beklatschen am Dienstag in Berlin nach einer gemeinsamen Sitzung die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja

Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja ist am Dienstag und Mittwoch in Berlin mit Vertretern der Bundesregierung und der sie stützenden Parteien zusammengetroffen. Nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte sie der Deutschen Presseagentur am Dienstag, sie sehe sich »jetzt gezwungen, unsere Nachbarländer darum zu bitten, dass sie als Vermittler im Dialog zwischen den Einwohnern von Belarus und dem Staat auftreten«. Tichanowskaja dankte Merkel für die Unterstützung der belarussischen »Demokratiebewegung« und bat, sie zu verstärken. Die Grünen, mit deren Parteichefin Annalena Baerbock Tichanowskaja sich ebenfalls traf, forderten, auch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko mit EU-Strafmaßnahmen zu belegen. Nur 40 Untergebene Lukaschenkos zu sanktionieren, sei keine angemessene Antwort auf Lukaschenkos »Staatsterror«, so Baerbock. Am Mittwoch wollte Tichanowskaja Außenminister Heiko Maas und Vertreter der SPD treffen.

In Interviews mit dem Deutschlandfunk und der FAZ präzisierte Tichanowskaja ihre außenpolitischen Ziele. Nach ihren Worten würde auch ein von der Opposition gestellter Nachfolger Lukaschenkos an freundschaftlichen und gutnachbarlichen Beziehungen zu Russland interessiert sein. Allerdings in Grenzen. Im DLF-Interview sagte sie: »Wir, also die Belarussen werden weiter mit Russland in dem Unionsstaat leben wollen, aber wir werden auch weiter keine Inte­gration haben wollen.« Sie warf Russland vor, sich durch die Unterstützung für Lukaschenko in die inneren Angelegenheiten von Belarus einzumischen.

Unterdessen hat der Wahlkampfstab des nicht zur Kandidatur zugelassenen Exbankiers Wiktor Babariko eine Videobotschaft veröffentlicht, die seine Wahlkampfchefin Marija Kolesnikowa Anfang September aufgenommen hatte. Sie ruft darin insbesondere die Bürger auf, Produkte staatlicher Betriebe aus Belarus zu boykottieren und ihr Geld von den staatlichen Banken abzuheben und »dort zu lagern, wo sie es für sicher halten«.

Ersteres erscheint ziemlich unrealistisch. Investitionsgüter und Produktionsmittel pflegen nicht auf dem Einkaufszettel von Privatleuten zu stehen. Gleichzeitig werden Menschen nicht auf Milch verzichten, nur weil die Kuh in einem staatlichen Stall gemolken wurde. Letzteres hingegen ist eine reale Drohung. Wegen stark gestiegener Bargeldabhebungen und Flucht aus der Inlandswährung sind an den Geldautomaten in Belarus im September insbesondere US-Dollar und Euro knapp geworden. In einem Statement machte Kolesnikowa deutlich, dass die Veröffentlichung des Videos eine Reaktion auf ihre Inhaftierung sei – der Versuch, den Staat mit »Bürgersanktionen« zu belegen.

Unterdessen verschärft die Bundesregierung auch diplomatisch ihren Kurs gegenüber Belarus. Am Dienstag verließ BRD-Botschafter Manfred Huterer seinen Posten und reiste zu »Konsultationen« nach Berlin. Das ist laut »Politiklexikon« der Bundeszentrale für Politische Bildung der vorletzte Schritt vor dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen.

Der Rückruf des Botschafters wurde damit begründet, dass Berlin sich solidarisch mit den Regierungen Polens und Litauens zeigen wolle, deren Botschafter von Minsk aufgefordert worden waren, das Land zu verlassen. Am Mittwoch folgten auch Lettland und Estland dem Beispiel der Bundesregierung. Anfang Oktober hatte das belarussische Außenministerium die EU davor gewarnt, die »Sanktionsspirale« ständig weiter zu drehen. Das könne zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen führen.

Genau aus diesem Grund wird es die EU – deren Botschafter in Minsk übrigens auf seinem Posten blieb – bis zu diesem Punkt der Eskalation eher nicht kommen lassen. Denn erstens sind Botschaften immer auch legale Geheimdienstresidenturen, so dass auch die eigene Aufklärung und Einwirkung auf Belarus behindert würde. Zweitens bestünde die Gefahr, dass die dann zwangsläufige Anerkennung einer fiktiven Gegenregierung von Belarus mit Sitz in Litauen oder Polen zu einer ähnlichen Blamage wird, wie die Anerkennung des venezolanischen Oppositionellen Juan Guaidó als Präsident des Landes durch große Teile des »Westens« einschließlich der BRD Anfang 2019.