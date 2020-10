91 Geflüchtete aus Moria in BRD gelandet

Hannover. Am Flughafen Hannover ist ein weiteres Flugzeug mit Geflüchteten aus griechischen Lagern gelandet. Laut Bundesinnenministerium waren es 91 Menschen, davon 21 kranke Kinder mit ihren Kernfamilien. Ursprünglich hätten am Mittwoch weitere 40 unbegleitete Minderjährige aus dem abgebrannten Lager Moria auf der Insel Lesbos eintreffen sollen. Da es positive Coronatests in ihren Unterbringungseinrichtungen in Athen gab, stehen diese Kinder allerdings für 15 Tage unter Quarantäne. Sie werden voraussichtlich Ende Oktober einreisen können. Nach Angaben des Ministeriums wurden in diesem Jahr insgesamt 804 Menschen per Flugzeug aus Griechenland nach Deutschland gebracht. Darunter waren 104 Minderjährige ohne ihre Eltern sowie 163 kranke Kinder. (dpa/jW)