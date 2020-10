Oliver Berg / dpa Der zu zwölf Jahren Haft verurteilte Jörg L. am Dienstag im Gerichtssaal in Köln

Als Ende Oktober 2019 Ermittler bei einer Hausdurchsuchung in Bergisch Gladbach bei Köln zwei Smartphones sicherstellten, begannen mit den darauf gefundenen Daten weitreichende Ermittlungen in Sachen sexueller Ausbeutung von Kindern. Am Dienstag wurde nun der Besitzer der Handys, Jörg L., vom Kölner Landgericht, unter anderem wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung seiner im April 2017 geborenen Tochter, zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Richter Christoph Kaufmann sprach von einem »Streifzug durch das Sexualstrafrecht«, den der 43jährige unternommen habe. L. missbrauchte seine Tochter wiederholt. Von den Taten fertigte er Videos an, die er mit Chatpartnern teilte. Neben der Strafe ordnete das Gericht auch die Sicherungsverwahrung des Angeklagten an.

Auf den Mobiltelefonen stieß die Polizei auch auf zahlreiche Kontakte in Messenger-Diensten wie Threema oder Telegram. Die Auswertung förderte ein bundesweites Geflecht von rund 30.000 Verdächtigen zutage, das heute als »Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach« bekannt ist. In Chats hatte L. mit Gleichgesinnten Erfahrungsberichte und Tipps zum Kindesmissbrauch sowie kinderpornographisches Material ausgetauscht. Einer dieser Chatkontakte war Bastian S. Der Bundeswehrsoldat wurde im Mai diesen Jahres vom Landgericht Kleve zu zehn Jahren Haft und unbestimmter Unterbringung in einer Psychiatrie verurteilt. Der 27jährige aus dem niederrheinischen Kamp-Lintfort hatte seinen fünfjährigen Stiefsohn und seine dreijährige leibliche Tochter sexuell missbraucht.

Mit dem Fall S. ist eklatantes Behördenversagen verbunden. Nachdem sein Stiefsohn im Juni 2019 seiner Mutter vom Missbrauch erzählt hatte, erstattete S. Selbstanzeige. Gegenüber der Staatsanwaltschaft Kleve gab er sich laut einem dpa-Bericht »reumütig und therapiebereit«. Das Jugendamt verhängte ein Kontaktverbot zu den Kindern. Die Staatsanwaltschaft erwartete danach keine weiteren Straftaten, sah keine Fluchtgefahr und verzichtete auf die Beantragung von Untersuchungshaft. Für Ursula Enders, Leiterin von »Zartbitter Köln«, einer Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, war das Verhalten von S. eine klassische »Täterstrategie«, der Behörden regelmäßig »auf den Leim« gingen. Täter zeigten sich häufig »reumütig«, sagte Enders am Montag im Gespräch mit junge Welt. »Behörden werten das fälschlicherweise als kooperatives Verhalten.« Dabei seien die Täter jedoch »hochmanipulativ, und die Behördenmitarbeiter immer noch unzureichend ausgebildet, das zu erkennen und damit umzugehen«.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) redete die Versäumnisse der Justiz im November 2019 im Landtag hingegen als »zwei handwerkliche Fehler« klein. Handwerkliche Fehler, die S. nutzte, um sich an seiner dreijährigen Nichte sexuell zu vergehen. Mit L. aus Bergisch Gladbach plante er sogar den gemeinsamen Missbrauch der Dreijährigen sowie von L.s Tochter. Zu dem für November 2019 geplanten und vorbereiteten Treffen kam es aber nicht mehr. Wenige Tage nach L. wurde auch S. Ende Oktober 2019 festgenommen – mehr als vier Monate nach seiner Selbstanzeige.

Doch nicht nur im Fall S. scheint es, als ob die Strafverfolgungsbehörden zum Jagen getragen werden mussten. Der ursprüngliche Hinweis auf das Missbrauchsgeflecht war Mitte August 2017 aus Kanada beim Bundeskriminalamt eingegangen. Ein Lokführer aus Kassel hatte ein kinderpornographisches Bild im Messenger-Dienst Kik, der sich ohne Angabe einer Telefonnummer nutzen lässt, hochgeladen. In seinen Chatprotokollen fand sich auch ein Kinderpornokonsument mit dem Pseudonym »lila06789 Homer Simpson«, hinter dem sich der nun verurteilte L. verbarg. Vom ersten Hinweis auf den Mann aus Bergisch Gladbach bis zu seiner Festnahme gingen über zwei Jahre ins Land. Zwei Jahre, in denen L. die sexuellen Übergriffe auf seine Tochter beging, für die er nun verurteilt wurde.