Idhad Zakaria/REUTERS

In Banyumas (Foto) und anderen Regionen haben auch am Mittwoch indonesische Arbeiter und Studierende gegen ein neues Gesetzespaket der Regierung protestiert, das am Montag beschlossen worden war. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, sei das Ziel des Gesetzes, »Bürokratie abzubauen« und »Investitionen« anzuregen, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Die Demonstranten kritisieren, das Gesetz führe zu weniger Arbeitsschutz und gehe zu Lasten der Umwelt. Am Dienstag hatten die Gewerkschaften des Landes zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. (jW)