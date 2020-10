VLADIMIR PIROGOV/REUTERS Proteste in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek am Mittwoch

In Kirgistan bleibt die Lage nach teils gewaltsamen Protesten gegen die Ergebnisse der Parlamentswahl vom Wochenende weiter unübersichtlich. Mindestens drei rivalisierende Oppositionsgruppen beanspruchen die Macht für sich. Präsident Sooronbai Scheenbekow rief am Mittwoch alle Parteien zu Verhandlungen auf und bekräftigte seine Vermittlungsbereitschaft. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, Moskau stehe mit allen Konfliktparteien in Kontakt. Er hoffe, dass der demokratische Prozess bald wiederhergestellt werde. Das chinesische Außenministerium äußerte sich besorgt über die Situation im Nachbarland.

Derweil versammelten sich auch am Mittwoch etwa 2.000 Demonstranten in der Hauptstadt Bischkek und forderten eine neue Regierung und den Rücktritt Scheenbekows, wie kirgisische Medien berichteten. Das Innenministerium bezeichnete die Lage als stabil. Die Polizei halte sich aber bereit. Zu neuen Ausschreitungen war es demnach nicht gekommen.

Am Dienstag hatte Ministerpräsident Kubatbek Boronow nach den Protesten seinen Rücktritt eingereicht, wie der parlamentarische Pressedienst mitteilte. Die Wahlkommission hatte Medienberichten zufolge das Ergebnis der Abstimmung vom Sonntag annulliert, laut dem Parteien, die dem Staatschef Scheenbekow nahestehen, gewonnen hatten.

Unterdessen hat die rechte Partei Ata Schurt am Dienstag abend das Parlament dazu gebracht, ihren Kandidaten Sadyr Schaparow für das Amt des Regierungschefs zu nominieren. Schaparow war erst wenige Stunden zuvor von Demonstranten aus dem Gefängnis befreit worden. Eine neue Gruppe, die sich selbst als »Volks­koordinierungsrat« bezeichnet und fünf weniger bekannte Oppositionsparteien vereint, beansprucht ebenfalls die Führung im Land für sich.

Die Oppositionsgruppen hatten am Dienstag erklärt, sie hätten die Kontrolle über wichtige Regierungsgebäude in Bischkek übernommen. Auch der frühere Präsident Almasbek Atambajew sei aus der Haft befreit worden. Staatschef Scheenbekow sprach von einem Putschversuch. (Reuters/dpa/jW)