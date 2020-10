Alexander Lesnitsky/Pixabay Prost, ihr Säcke! Die Finanzoligarchie stopft sich die Taschen voll

Krise? Welche Krise? Aktionäre und Milliardäre freuen sich auch während der Coronpandemie über stete Vermehrung ihres Vermögens. Wie die Schweizer Großbank UBS und die Unternehmensberater von Pricewaterhouse Coopers in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Reichtumsbericht darlegen, ist das Gesamtvermögen der 2.000 Dollar-Milliardäre weltweit bis Ende Juli auf den Rekordwert von rund 10,2 Billionen US-Dollar (8,7 Billionen Euro) gestiegen – mehr als doppelt soviel wie die gesamte Wirtschaftsleistung der BRD. In Deutschland stieg das Nettovermögen der Oligarchen nach einem Einbruch zu Beginn der Coronapandemie bis Ende Juli auf 594,9 Milliarden US-Dollar.

Für Banken entsteht ein neues Betätigungsfeld. Das britische Institut Barclays kündigte am Mittwoch an, seine Vermögensverwaltung auszubauen. Die Bank plane, zuerst in Frankreich, Italien und Spanien Fuß zu fassen, in der zweiten Jahreshälfte dann in Deutschland. »Das sind die Länder, in denen wir viele Chancen sehen«, sagte Barclays’ Regionalmanager Gerald Mathieu. »Wir müssen unser Geschäftsmodell den Herausforderungen unserer Zeit anpassen.«

Michael Hartmann, emeritierter Eliteforscher von der TU Darmstadt, sagte am Mittwoch gegenüber jW: »Der UBS-Bericht zeigt deutlich, dass die Coronakrise die Spaltung in der Gesellschaft weiter verschärft.« Was seit mehr als zwei Jahrzehnten an gesetzlichen Maßnahmen zugunsten der Reichen getroffen worden sei, setze sich mit den Hilfsmaßnahmen im Kern fort. »Wo früher Steuersenkungen das zentrale Element waren, um die Reichen noch reicher zu machen, sind es jetzt umfangreiche Aufkaufaktionen der Notenbanken, die die Wertpapierkurse beflügeln, und direkte Staatsbeihilfen für einzelne Konzerne.« So könne sich einer der zehn reichsten Deutschen, Heinz Hermann Thiele, darüber freuen, dass die Bundesregierung die Lufthansa mit neun Milliarden Euro stützt. Thiele ist der mit Abstand größte Einzelaktionär und hätte ohne diese Hilfen mit einem erheblichen Verlust rechnen müssen, so Hartmann. »Gleichzeitig sorgen frühere Gesetze wie das zur Erbschaftssteuer für Familienunternehmen für eine weitere Kumulation des Reichtums. Der Vorstandschef von Springer, Mathias Döpfner, dürfte dank dieses Gesetzes auf die Schenkung von Aktien im Wert von einer Milliarde Euro statt der normalerweise fälligen 500 Millionen Euro nur einen kleinen Teil dieser Summe zahlen müssen.«

Geld, das dem Wirtschaftskreislauf entzogen und mit dem auf den Finanzmärkten gezockt wird. Die vergangenen drei Monate waren mit weltweit 447 Börsengängen und einem Emissionsvolumen von insgesamt 95 Milliarden US-Dollar das für Spekulanten erfolgreichste dritte Quartal seit 20 Jahren, teilten die Wirtschaftsprüfer Ernst & Young in einer am Mittwoch veröffentlichen Studie mit. Der größte Börsengang weltweit war im dritten Quartal die Erstnotiz des chinesischen Chipherstellers Semiconductor Manufacturing International, der 7,5 Milliarden US-Dollar einbrachte. Der US-Softwarespezialist Snowflake spielte 3,9 Milliarden US-Dollar ein. Auch deutsche Konzerne, wie Siemens Energy oder der Rüstungskonzern Hensoldt nutzten die Gunst der Stunde.

Martin Steinbach von Ernst & Young sagte, er halte einen bis zum Jahresende andauernden Börsenboom für möglich. Dafür sprächen der »Schwung« aus dem dritten Quartal, die hohe Liquidität im Markt und das hohe Bewertungsniveau. In der realen Welt nennt man dieses Phänomen Spekulationsblase.