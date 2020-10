Kim Klement/USA TODAY Sports Harter Arbeiter: Jimmy Butler (links) in Spiel Nummer zwei gegen die Lakers

Zwei Spiele waren in der diesjährigen Finalserie der NBA bereits absolviert, in beiden Partien waren die Miami Heat den Los Angeles Lakers deutlich unterlegen. Zu allem Überfluss fielen bei dem Team aus Florida mit Bam ­Adebayo und Goran Dragic zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt aus. Vor dem dritten Spiel der Best-of-Seven-Serie sah daher alles danach aus, als würden die Lakers kurzen Prozess mit ihrem Gegner machen.

Doch die Heat stehen beispielhaft für das Wort Resilienz: die Eigenschaft, mit schwierigen Situationen umzugehen und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Im Kader von Miami steht mit Jimmy Butler ein Spieler, der dieses Attribut wie wohl kein anderer vorlebt. 40 Punkte, 11 Rebounds und 13 Vorlagen legte er beim 115:104-Erfolg von Miami auf, ein sogenanntes Triple-double. Die Heat waren vor dem vierten Spiel (es fand in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch nach Redaktionsschluss statt) damit zurück in der Serie.

Dass Miami überhaupt in den Finals steht, ist schon eine Sensation. Der dreimalige Meister beendete die reguläre Saison nur auf dem fünften Platz in der Eastern Conference, galt vor den Playoffs zwar als gutes Team und unangenehmer Gegner für die Topteams; sie selbst aber wurden nicht als ein solches eingeschätzt.

Ähnliches lässt sich auch über Miamis Superstar Butler sagen. Der 31jährige wird zwar zu den besten Spielern der NBA gezählt. Allerdings wurde Butler nicht als jemand gesehen, der ein Team im Alleingang zum Titel führen kann, wie etwa LeBron James, Kawhi Leonard oder Kevin Durant. Doch der Olympiasieger von 2016 hat sich in dieser Saison noch mehr Anerkennung erspielt.

Keines seiner vorherigen Teams – weder die Chicago Bulls, noch die Minnesota Timberwolves oder die Philadelphia 76ers – hatten daran geglaubt, dass Butler sie zum Erfolg führen könnte. Die Miami Heat um Präsident Patrick Riley und Trainer Erik Spoelstra sahen dies jedoch anders. Vor der Saison holten sie Butler nach South Beach, mit dem Plan, den fünfmaligen All-Star zum Gesicht des Teams zu machen.

»Wir waren sofort auf einer Wellenlänge, was die Themen Arbeitseinstellung oder Teamkultur betraf«, so Spoelstra. Und auch Butler fühlt sich offensichtlich wohl bei der ­Heat, einer Franchise, der gerade in den von Spoelstra genannten Punkten nachgesagt wird, herauszuragen. »Ich liebe dieses Team und wie hart meine Mitspieler spielen«, sagte Butler in einem Interview. »Uns allen geht es nicht um Statistiken. Es geht nur ums gewinnen.«

Schon vor seiner Ankunft in Miami wurde um Butler das Narrativ gestrickt, ein besonders harter Arbeiter zu sein und alles für den Erfolg zu tun. Wer da nicht mitzog, der konnte bei dem Flügelspieler schnell in Ungnade fallen. Nach den nicht immer geräuschlosen Abgängen bei seinen ehemaligen Teams, eilte Butler daher der Ruf voraus, kein einfacher Spieler zu sein. Nichtsdestotrotz scheinen aber gerade die jungen Spieler bei der Heat begeistert von Butler zu sein. »Er hat mir gezeigt, was es heißt, ein echter Profi zu sein«, sagte Miami-Neuling Tyler Herro gegenüber ESPN.

Vielleicht wurde Butler in den letzten Wochen als Spieler medial etwas überhöht. Schließlich nimmt er in seinem doch schon etwas fortgeschrittenen Alter zum ersten Mal an einem NBA-Finale teil. Nicht zu leugnen ist jedoch, dass er seine Exteams zu deren jeweils letzten großen Erfolgen geführt hat. Nach seinem Abgang kam dort sportlich oft nicht mehr viel. Für Miami ist es die erste Finalteilnahme seit 2014.

Dort bleiben die Heat aber weiterhin klarer Außenseiter. Und Butler wird die Spiele nicht jeden Abend im Alleingang entscheiden können. Aber aufgeben wird er nicht.