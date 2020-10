Sam Mooy/AAP/dpa Schauplatz eines Arbeitskampfes: Containerterminal Port Botany in Sydney

Seit mehreren Wochen sind australische Häfen durch Arbeitskämpfe der Gewerkschaft Maritime Union of Australia (MUA) weitgehend lahmgelegt. In Sydney, Melbourne, Freemantle und Brisbane hatten Docker die Arbeit vorübergehend eingestellt, nachdem die »Arbeitgeber« Versuche der Gewerkschaft, über Tarifverträge und Lohnerhöhungen zu verhandeln, zurückgewiesen hatten. Am vergangenen Wochenende hat die MUA ihre Kampfmaßnahmen vorübergehend ausgesetzt, um eine Entscheidung der »Fair Work Commission« (FWC) abzuwarten – die staatliche Schlichtungsstelle ist unter anderem für Streitbeilegung bei Arbeitskampfmaßnahmen zuständig. Ende Oktober wird die FWC eine zweitägige Anhörung zum aktuellen Tarifkonflikt durchführen.

Betroffen sind drei Betreiberunternehmen: DP World, die staatliche Investmentgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, ist weltgrößter Terminalbetreiber und hat in allen vier genannten Standorten Australiens Containerterminals gepachtet. Hutchison Ports aus Hongkong ist nach eigenen Angaben nur in Sydneys Port Botany vertreten. Patrick Terminals schließlich ist ein nationaler Konzern, der wiederholt heftige Konflikte in seinen Häfen provoziert hat – beispielsweise den legendären »Australian waterfront dispute«: 1998 hatte Patrick mit starker Regierungsunterstützung eine »Umstrukturierung« angestoßen. Ziel war die Entlassung gewerkschaftlich organisierter Beschäftigter und deren Ersetzung durch billigere Gelegenheitsarbeiter. Die MUA konnte das in mehrmonatigen Arbeitskämpfen mit breitester öffentlicher Unterstützung abwehren. Auch gerichtlich hatte sie Erfolg, Patricks Vorgehen wurde als illegal gewertet.

Der aktuelle Konflikt erinnert daran: Laut einer Mitteilung der Internationalen Transportarbeiterföderation (ITF) hat die MUA – auch sie gehört diesem globalen Dachverband an – mehrfach versucht, für ihre Hafenarbeiter nach monatelangem Stress infolge der Coronapandemie eine Verlängerung des bestehenden Arbeitsplatzvertrags um zwei Jahre und eine Lohnerhöhung um jährlich 2,5 Prozent zu erreichen. Die Hafenarbeiter, so ITF-Generalsekretär Stephen Cotton, hätten rund um die Uhr gearbeitet, um die Lieferketten in Zeiten der Pandemie am laufen zu halten. Statt dessen sahen sie sich mit einem Ultimatum der Unternehmen konfrontiert, sich entweder für deutlich niedrigere Lohnerhöhungen oder für Tarifvertragsänderungen zu entscheiden.

Zeitlich begrenzte Warnstreiks brachten die Terminalbetreiber nicht an den Verhandlungstisch. Statt dessen wurde die MUA mit Schadensersatzforderungen bedroht. Mehrfach hat die Gewerkschaft angeboten, wegen der aktuellen Lage etwa Schiffe mit Waren zur medizinischen Versorgung von Streiks auszunehmen, wenn wieder verhandelt würde – es gelte schließlich, in einer schwierigen Zeit für Australien und die Welt unnötige Konflikte zu vermeiden. Die Hafenbetreiber, insbesondere Patrick, wiesen dies zurück, setzten ihre Angriffe fort und verschafften sich Rückendeckung bei der Regierung. Laut ITF soll Premierminister Scott Morrison vergangene Woche gedroht haben, Truppen zu entsenden, um die Arbeitskämpfe zu beenden. Nicht nur bei der ITF, auch in australischen Medien werden die aktuellen Angriffe als Versuch der Betreiber gewertet, die Macht der kampfstarken MUA zu brechen. MUA-Nationalsekretär Padraig »Paddy« Crumlin kritisierte, hochprofitable Unternehmen versuchten unter dem Deckmantel der Coronakrise, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze durch prekäre Gelegenheitsbeschäftigungen zu ersetzen.