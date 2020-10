Michael Kappeler/dpa Das »Grußwort« von Bundeskanzlerin Merkel zum »Tag der Industrie« kam am Dienstag von der Leinwand

Alle Jahre wieder zitiert Deutschlands Industriekapital seine politischen Funktionseliten zum »Tag der Industrie« (TDI). Aufgrund der coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen kamen unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) am Dienstag mit Videogrüßen davon. »Forward to the New« lautet das diesjährige Motto, mit dem sich der veranstaltende Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) besonders fortschrittlich präsentieren wollte. Es gehe um einen offenen »Austausch von Meinungen, Ideen und Analysen«, hieß es im Vorfeld.

Bevor die Kanzlerin auf dem Bildschirm zu Wort kam, wurde sie von BDI-Chef Dieter Kempf gründlich getadelt. Die Gefahr sei groß, »dass die akute Krise und eine Selbstzufriedenheit mit den bisher beschlossenen Rettungspaketen den Blick auf die Realität verstellen«, beklagte sich der Cheflobbyist. Es müsse deutlich mehr passieren. Es brauche eine politische Kehrtwende. Die Bundesregierung müsse endlich »aus dem Krisenmodus in den Zukunftsmodus umschalten«.

Zukunft? Die bei Kempf durchklingende Vision ist eher rückwärtsgewandt. So forderte er einmal mehr »Entlastungen« für die Industrieunternehmen durch Steuersenkungen. Scharfe Kritik hatte er auch am geplanten Lieferkettengesetz, durch das die Einhaltung von Menschenrechten im Produktionsprozess gewährleistet werden soll. Die Novelle dürfe nicht zu neuen Belastungen für die Wirtschaft führen. Und das vorgesehene Unternehmensstrafrecht sei eine »pauschale Diskriminierung« unternehmerischen Handelns. Die Botschaft scheint klar: Die Kanzlerin und ihre Truppe sollen endlich ihren Job machen, respektive dafür sorgen, dass die Interessen des deutschen Industriekapitals klar Vorfahrt behalten vor Klimaschutz und Menschenrechten.

Merkels anschließendes »Grußwort« blieb unter zwei Minuten. Und die Regierungschefin zeigte viel Verständnis. Angesichts der Coronapandemie habe »auch die Industrie mit gewaltigen Herausforderungen zu kämpfen«. Man habe aber schon »viele Hebel in Bewegung gesetzt, damit sich die Wirtschaft schnell wieder erholen kann«. Außerdem sei ja »neben einem umfassenden Konjunkturpaket auch ein Zukunftspaket auf den Weg gebracht« worden, rechtfertigte sie sich. Im »Forward to the New«-Geist gelte es nun, Innovationen im digitalen Bereich, bei der künstlichen Intelligenz und der Quantentechnologie voranzubringen. Weiter dankte die Bundeskanzlerin dem Industriellenverband, dass dieser die »Dekarbonisierung der Wirtschaft« unterstütze. Besonders dankbar sei sie Professor Kempf und seinen Beschäftigten auch dafür, dass man bei der Krisenbewältigung so konstruktiv zusammenarbeite. Abschließend ein paar gute Wünsche, fertig war der möglicherweise letzte TDI-Auftritt von Merkel als Kanzlerin.

Zuvor hatte bereits von der Leyen seitens des BDI-Chefs ihr Fett wegbekommen. Vor allem warnte er vor »verschärften Klimazielen der Europäischen Union«. Die geplante Anhebung des CO2-Reduktionsziels auf 55 Prozent bis 2030 würde eine Verfünffachung der Anstrengungen bedeuten, behauptete er. Die Industrie werde so zum »Opfer einer falschen Politik«. Klimaschutz schön und gut, die Ziele müssten aber erreichbar bleiben. An dieser Stelle war die EU-Kommission der Industrie ja zuletzt bereits entgegengekommen, etwa indem die Mittel für den sogenannten Just Transition Fonds, der besonders hart vom Strukturwandel betroffene Regionen unterstützen soll, von 40 auf 16 Milliarden Euro zurechtgestutzt wurden.

Zudem versprach die Kommissionspräsidentin den Kapitalvertretern, man werde sie »vor unlauterem Wettbewerb schützen, wenn etwa Konzerne aus Drittstaaten staatlich subventioniert werden«. Gemeint ist die unliebsame Konkurrenz aus China. Einfuhrregulierungen und Investitionskontrollen sind bereits in Planung. Dass in der EU allen voran die BRD derzeit in großem Stil Steuergeld in die Wirtschaft pumpt, um Konzerne wie die Lufthansa oder die Autoproduzenten zu unterstützen, spielt dabei keine Rolle. Den »Wettbewerb verzerren« immer nur die anderen.