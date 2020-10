Grafik: Thomas J. Richter

Der 7. Oktober, war da was? Natürlich! Vor 71 Jahren gelang es, auf deutschem Boden einen sozialistischen Staat zu gründen. Was wäre uns nicht alles erspart geblieben, hätte die DDR nach 1990 weiter existiert: Massenarbeitslosigkeit, Kriegseinsätze, Armut landauf und landab. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Was es aber sicher auch nicht gegeben hätte: die Linke Presse Verlags-, Förderungs- und Beteiligungsgenossenschaft junge Welt eG (LPG). Sie wurde am 7. Oktober 1995 aus der Taufe gehoben.

Aus gutem Grund: Nach dem Konkurs des Alteigentümers kämpften Teile der Belegschaft um das weitere Erscheinen der Tageszeitung junge Welt. Letztes Erspartes wurde in den neuen Verlag 8. Mai gesteckt. Viele Leserinnen und Leser halfen bei der Rettung. Sie alle wussten, dass diese Zeitung noch lange gebraucht wird. Stand sie doch schon damals wie kaum eine andere für Frieden, Solidarität und Aufklärung ein. Die ersten Monate des Kampfes bewiesen, dass es eine Chance für eine von Konzernen, Großverlagen, Kirchen und Parteien unabhängige Presse gibt. Doch langfristig brauchte es eine stabile Grundlage. Die 28 Gründerinnen und Gründer der LPG wussten nicht, ob es ihnen gelingen würde, diese zu schaffen. Waren doch die Bedingungen ganz andere als zu der Zeit, in der Lenin den Sozialismus als Gemeinschaft kultivierter Genossenschaftler definierte. Heute können 2.392 Herausgeberinnen und Herausgeber auf eine weiter steigende jW-Reichweite, auf ein Magazin für Gegenkultur, auf unterschiedlichste Publikationen, internationale Konferenzen und künstlerische Aktivitäten verweisen. Bald wollen sie den 2.500. Mitstreiter begrüßen. Gilt es doch, das beste von dem, was der erste deutsche Arbeiter- und Bauernstaat als Erbe hinterließ, in den Kampf um eine bessere Zukunft einzubringen. Also, herzlichen Glückwunsch, DDR! Und alles Gute, LPG!