Matteo Groppo/LaPresse via ZUMA Press/dpa Waltherplatz im Zentrum von Bozen/Bolzano (11.5.2020)

Nach den Verlusten bei den italienischen Regionalwahlen im September musste sich die von der Lega angeführte faschistische Allianz mit einer weiteren Niederlage abfinden. Bei der Stichwahl der Bürgermeister am Sonntag haben die Kandidaten des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) in Mitte-links-Bündnissen den Sieg unter anderem in sechs von neun Provinzhauptstädten errungen. PD-Sekretär Nicola Zingaretti wertete das Votum am Dienstag als »Unterstützung« für seine Partei, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Seit August 2019 regieren die Sozialdemokraten in Italien in einer Koalition mit der rechten »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S).

Für Überraschung sorgte das Ergebnis in der autonomen Provinz Südtirol: Die konservative Südtiroler Volkspartei (SVP), die die Region traditionell dominiert, hatte in der Provinzhauptstadt Bozen nur 13,5 Prozent der Stimmen erhalten. Für die Stichwahl rief die SVP insbesondere die deutschsprachige Bevölkerung dazu auf, Bozen nicht der italienischen Rechten auszuliefern und für den PD-Bewerber Renzo Caramaschi zu stimmen. Dieser wurde mit 57,2 Prozent gegen den Lega-Kandidaten Roberto Zanin im Amt bestätigt.

In Meran, zweitgrößte Stadt der Provinz, wurde ebenfalls ein Kandidat des Mitte-links-Bündnisses gewählt, wenn auch nur mit hauchdünnem Vorsprung: Der Grüne Paul Rösch hatte mit 50,1 Prozent nur ganze 37 Stimmen mehr als der von der Lega unterstützte Dario dal Medico. Während Rösch eine Koalition bilden will und dazu laut Südtiroler Tageszeitung vor hat, den unterlegenen unternehmerfreundlichen Konkurrenten dal Medico als Vize zu berufen, ist Caramaschi nicht abgeneigt, die SVP mit ins Boot zu holen, obwohl er allein regieren könnte. Die Salto Bozen schrieb jedoch, dass die Zustimmung der Konservativen nach ihrem schwachen Ergebnis unwahrscheinlich sei.

Südtirol war bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Teil der Habsburger Monarchie, danach wurde es Italien zugeschlagen. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Österreich 1938 stimmte eine Mehrheit der größtenteils deutschen Bevölkerung für den Anschluss an Nazideutschland. Zu diesem kam es jedoch durch den Kriegseintritt Italiens an der Seite Berlins nicht mehr. Ab 1945 versuchte die weiter bestehende Anschlussbewegung mit Hilfe von Gesinnungskumpanen aus Wien und vor allem der BRD durch Bombenanschläge ihren »Heim ins Reich«-Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Die 1945 gegründete SVP nahm in diesem Sinne vor allem die Interessen der mehrheitlich deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerungsschichten wahr. Um deren Dominanz zu kompensieren und dem österreichischen und deutschen Einfluss einen Riegel vorzuschieben, wurde Südtirol mit der überwiegend von Italienern bewohnten Provinz Trentino zu einer administrativen Region zusammengelegt, wobei Südtirol Autonomie erhielt.

Aufgrund der Sorge, der Autonomiestatus könnte durch die italienischen Rechten Schaden davontragen, hatte die SVP schweren Herzens zur Abstimmung für die ungeliebten Sozialdemokraten aufgerufen. Denn bei den Wahlen zum Südtiroler Landtag 2018 waren die Stimmenanteile der Faschisten auf knapp 27 Prozent angewachsen. Die mit den Casa-Pound-Sturmtrupps verbundene Partei Südtiroler Freiheit und ihre Konkurrenz, die Freiheitlichen, hatten damals jeweils etwa sechs Prozent, die rechte Allianz aus Lega, Forza Italia und Fratelli d’Italia, 14,6 Prozent erhalten.