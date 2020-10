VLADIMIR PIROGOV/Reuters Unmut über Wahlausgang: Protestierende werfen nach der Erstürmung Dokumente aus dem Regierungsgebäude in Bischkek (6.10.2020)

In Kirgistan haben Proteste gegen das Ergebnis der Parlamentswahl vom Sonntag dazu geführt, dass offenbar ein Machtwechsel im Gange ist. Am Dienstag morgen annullierte die Zentrale Wahlkommission das Ergebnis, das sie am Montag noch selbst verkündet hatte. Präsident Sooronbai Dscheenbekow warf den Protestierenden den Versuch eines Staatsstreichs vor, erklärte aber gleichwohl seine Bereitschaft, Neuwahlen auszuschreiben. Parallel konstituierte sich aus Vertretern der Wahlverlierer ein »Koordinationsrat für den Machtwechsel«, da die amtierende Regierung »ihre Autorität verloren« habe.

Bei der Wahl waren vier der angetretenen acht Parteien nicht über die geltende Siebenprozenthürde gekommen. Sie riefen ihre Anhänger zu Demonstrationen auf, die in gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei mündeten. Ein Mensch soll dabei ums Leben gekommen sein; knapp 600 Personen seien verletzt worden – etwa zu gleichen Teilen Polizisten und Demonstranten. Die Angreifer drangen in die Amtsgebäude von Parlament, Präsident und Regierung ein und steckten sie in Brand; anschließend stürmten sie das Untersuchungsgefängnis der Hauptstadt Bischkek und befreiten den dort angeblich wegen Korruption inhaftierten Expräsidenten Almasbek Atambajew. Der Gefängnissturm soll von einem seiner Söhne angeführt worden sein. Die als Wahlbeobachter tätige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilte mit, es habe »glaubwürdige Berichte über Stimmenkauf« gegeben, andererseits sei der Wahlkampf aber weitgehend frei und fair verlaufen.

Die Regierung wurde von den Unruhen offenkundig überrascht. In der Folge traten der Bürgermeister von Bischkek und die Verwaltungschefs der Regionen von ihren Posten zurück. Das rasche Einlenken der Staatsführung in dieser Situation dürfte dem Bestreben geschuldet sein, wenigstens einen Rest ihrer Machtpositionen zu halten.

Ob hinter den Protesten in Kirgistan der Versuch steht, eine »Farbenrevolution« durchzuziehen, ist auf den ersten Blick schwer einzuschätzen. Dafür spricht, dass relativ schnell aktuelle Vorbilder aus Belarus wie die Gründung eines Koordinationsrats der Opposition mit dem Anspruch, eine Übergangsregierung zu bilden, übernommen wurden. Während der Straßenproteste gab es auch, ähnlich wie in Belarus, Aufrufe an die Bewohner, den Zugang zu den Treppenhäusern der Wohnblocks für Demonstranten zu öffnen und die lokalen WLAN-Verbindungen freizuschalten, damit die Blockade des Internets durch die Regierung umgangen werden konnte.

Andererseits waren bisher die meisten Wahlen in Kirgistan seit der Unabhängigkeit 1991 von größeren oder kleineren Tumulten begleitet. Ihr Hintergrund ist, dass die kirgisische Gesellschaft in Clans mit regionalen Einzugsgebieten gegliedert ist: Der politische Prozess besteht im Kern darin, dass mal der eine, mal der andere Clan Zugriff auf die Posten und Ressourcen des Zentralstaats bekommt. Dieser Zugriff wird dann durch Jobs im Staatsdienst an Anhänger und Mitglieder des Clans weitergegeben, was die Bindungskraft nach innen stärkt. Ein Beispiel dieser Mechanismen ist, dass unter dem Eindruck der aktuellen Unruhen selbst der oberste Veterinär des Landes zurückgetreten ist.

Grundlage dieses Systems ist, dass Kirgistan geographisch und sozial zweigeteilt ist. Der Süden, wo es überdies im fruchtbaren Ferganatal Nationalitätenkonflikte gibt, ist immer noch von Armut geprägt. Der reiche Norden, aus dem der jetzt befreite Expräsident Atambajew stammt, ist durch einen Ausläufer des Tian-Shan-Gebirges vom Rest des Landes abgetrennt.

Insgesamt leben auf einer Fläche von gut 200.000 Quadratkilometern etwas über sechs Millionen Menschen. Das Land grenzt an Kasachstan, China, Tadschikistan und Usbekistan. Politisch hat Kirgistan unter allen bisherigen Administrationen pragmatische bis freundschaftliche Beziehungen zu Russland unterhalten.