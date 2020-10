Daniel Reinhardt / dpa »Freiheit für alle Gefangenen«: Demonstration vor dem Landgericht Hamburg (10.7.2020)

Knapp dreieinhalb Jahre nach dem G-20-Gipfel in Hamburg will die Justiz der Hansestadt erneut Gegner des Gipfeltreffens vor Gericht stellen. Am 3. Dezember soll vor dem Landgericht Hamburg der erste von mindestens acht Prozessen des sogenannten Rondenbarg-Komplexes beginnen. Insgesamt sollen mehr als 80 Gipfelgegner angeklagt werden, wie die Kampagnengruppe »Gemeinschaftlicher Widerstand« am Montag auf ihrer Homepage meldete. Die Kampagne war im Januar gestartet worden, um für den »Tag X« – gemeint ist der Samstag vor Beginn der Rondenbarg-Prozesse – Proteste zu organisieren. Dies ist nun der 28. November, für den in mehreren Städten Aktionen geplant sind. In Berlin und Braunschweig seien bereits Demos angemeldet worden.

Auch der Verein Rote Hilfe sprach in einer Pressemitteilung am Dienstag von einem Prozessauftakt am 3. Dezember. Hintergrund der geplanten Verfahren: Am Morgen des 7. Juli 2017, also am ersten Tag des Gipfels, waren vom Protestcamp am Volkspark Züge von Demonstranten – sogenannte »Finger« – in Richtung City aufgebrochen, um Protokollstrecken zu blockieren. Einer dieser Aufzüge mit rund 200 Teilnehmern wurde von der brandenburgischen Beweis- und Festnahmeeinheit (BFE) »Blumberg« der Bundespolizei im Industriegebiet Rondenbarg zerschlagen. Beim Einsatz der für ihre Brutalität bekannten Einheit wurden 14 Personen verletzt. Bei einigen kam es nach Angaben der Kampagne zu bleibenden Verletzungen, deren Behandlung noch andauert.

Im ersten Prozess sollen nach jW-Informationen die fünf jüngsten Demonstranten angeklagt werden. Sie fielen zum Tatzeitpunkt noch unter das Jugendstrafrecht. Die Rote Hilfe wies darauf hin, dass bei einem vor Jugendstrafkammern üblichen Ausschluss der Öffentlichkeit keine Begleitung des Prozesses durch »solidarische Unterstützer und kritische Presse« möglich sei. Vermutlich deshalb konnte die Gerichtspressestelle den Termin auf Nachfrage von jW nicht bestätigen. Die Rote Hilfe erklärte weiter, der Prozess bedeute für die jungen Leute einen »massiven Eingriff in die Lebensgestaltung«. Einmal wöchentlich müssten sie aus verschiedenen Städten nach Hamburg anreisen. So werde es über einen »unabsehbar langen Zeitraum« unmöglich, geregelte Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisse aufrechtzuerhalten.

Keinem der Angeklagten werden konkrete Straftaten vorgeworfen. Offensichtlich versucht die Staatsanwaltschaft erneut, ihre umstrittene Rechtsauffassung durchzusetzen. Nach der Devise »mitgegangen, mitgehangen« soll das reine Mitlaufen in einem Aufzug, aus dem heraus Straftaten begangen werden, als schwerer Landfriedensbruch bestraft werden. Falls sich diese Auffassung durchsetze, so die Rote Hilfe, »wäre jede Teilnahme an einer Demonstration mit enormen Kriminalisierungsrisiken verbunden«. Bereits im sogenannten Elbchaussee-Prozess hatte das Landgericht im Juli drei von fünf Angeklagten zu Haftstrafen verurteilt, zwei von ihnen nur für ihre Anwesenheit in der Demonstration. An der Elbchaussee war es, ebenfalls am 7. Juli 2017, zu Ausschreitungen gekommen.

Zu diesem Komplex gibt es offenbar neue Ermittlungen. Wie das ARD-Portal tagesschau.de bereits am 25. September berichtete, verdächtigen die Behörden zwei Brüder aus Berlin, drei weitere Männer und eine Frau, an der Vorbereitung der Krawalle beteiligt gewesen zu sein. Demnach seien kurz vor dem Gipfel in der Nähe der Elbchaussee Depots zum Beispiel in Streusandkisten angelegt worden, um dort etwa Pflastersteine und Molotowcocktails zu hinterlegen. Am 16. September 2020 hatte die Bundesanwaltschaft Hausdurchsuchungen in mehreren Objekten in Berlin und Athen, die den Beschuldigten zugerechnet werden, veranlasst (jW berichtete). Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung gemäß Paragraph 129 Strafgesetzbuch vorgeworfen.