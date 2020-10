Oliver Berg/dpa Dürfen in der EU nicht mehr anlasslos gespeichert und weitergegeben werden: Verbindungsdaten von Telekommunikationskonzernen

Sicherheitsbehörden in der EU dürfen die Telefon- und Internetverbindungsdaten der Bürger nicht ohne konkreten Verdacht auf Terrorismus oder eine schwere Straftat speichern lassen. Eine pauschale Aufbewahrung durch Telekommunikationsunternehmen sei nicht zulässig, erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem am Dienstag veröffentlichten höchstrichterlichen Urteil. Eine unmittelbare Wirkung auf die deutschen Regelungen hat die Entscheidung noch nicht, für die BRD läuft ein separates Verfahren.

Der EuGH stellt klar: Die Verpflichtung der Anbieter in einigen EU-Staaten, eine »allgemeine und unterschiedslose Übermittlung oder Aufbewahrung von Verbindungs- und Standortdaten« zu gewährleisten, sei nicht mit dem EU-Recht vereinbar. Zwei Einschränkungen wurden jedoch betont. Zum einen darf bei einer unmittelbaren »ernsten Bedrohung der nationalen Sicherheit« davon abgewichen werden – für einen streng begrenzten Zeitraum. Außerdem können Behörden im Bereich Schwerkriminalität eine »gezielte Aufbewahrung« von Daten anordnen. Bei konkretem Terrorverdacht dürfen sogar Echtzeitdaten ausgewertet werden. Solche Schritte müssten wegen des Eingriffs in die Grundrechte jedoch stets von »effektiven Schutzmaßnahmen« flankiert werden, etwa unabhängige gerichtliche Überprüfungen.

Für den stellvertretenden Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) bleiben die Entscheidungen hinter den Hoffnungen zurück: »Ich hoffe, dass der Gerichtshof sich bei Betrachtung der deutschen Regelung hier weiter öffnet.« Die netzpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Anke Domscheit-Berg, forderte die Bundesregierung dagegen auf, »endlich den Zombie Vorratsdatenspeicherung zu beerdigen«. Auch der Verein »Digitale Gesellschaft«, der sich für Freiheitsrechte im Internet einsetzt, sah sich bestätigt. »Kommunikationsunternehmen dürfen nicht anlasslos speichern und Daten an Sicherheitsbehörden und Geheimdienste weitergeben. Auch die denkbaren Ausnahmen will das Gericht in hohem Maße eingeschränkt sehen«, teilte der Verein mit. (dpa/jW)