Swen Pförtner/dpa

Redliche, aber limitierte Verteidiger schlagen nach ihrer aktiven Karriere offenbar besonders gerne die Trainerlaufbahn ein. Fußballästhetisch gibt sich dieser Typus dann meist wortreich als geläuterter Extreter. Der einst sogar zu Nationaltrainerehren gekommene Hans-Hubert »Berti« Vogts ist wohl dessen Prototyp. Thomas Hoßmang gehörte einst bei Dynamo Dresden und Energie Cottbus auch eher zur Baureihe »Eisenfuß« und verfügte anders als der eher kleinwüchsige Bundes-Berti zudem noch über das Zusatzmodul »Eisenschädel«.

Aktuell verdient Hoßmang seine Brötchen als Trainer von Fußballdrittligist 1. FC Magdeburg. Nach dessen 0:2-Heimpleite am Sonnabend gegen Viktoria Köln, die das Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz bedeutete, konnte Hoßmang seine ursprüngliche fußballerische Herkunft aber nicht länger verleugnen: »Es geht nicht um Kreativität, sondern darum, effektiv zu sein«, polterte es aus ihm heraus, denn sein Angreifer Christian Beck hatte sich bei einer der besten Magdeburger Torchancen an einem Fallrückzieher versucht, war mit dem ambitionierten Ansinnen aber krachend gescheitert.

Viel Kontur hat die Tabelle nach den ersten drei Spieltagen allerdings noch nicht. Von der Spitze grüßt mit sieben Punkten überraschend Aufsteiger 1. FC Saarbrücken, der den Halleschen FC bei einem klaren 4:0-Sieg nach allen Regeln der Kunst auseinander nahm. Schon nach 120 Sekunden führten die klar überlegenen Saarländer. »Wenn man die ganzen Chancen sieht, die Saarbrücken heute auch noch ausgelassen hat, sind wir mit einem 0:4 wirklich gut bedient. So weit von 100 Prozent entfernt wie wir heute, ist man in dieser Liga nicht in der Lage zu punkten«, malte HFC-Coach Florian Schnorrenberg hinterher ein tiefschwarzes Bild. Sein Angreifer Terrence Boyd stieß ins gleiche Horn und schien nach dem Abpfiff kurz vor der Selbstgeißelung zu stehen: »Das war sehr schlimm. In so einem Spiel musst du dich irgendwann wehren. Das habe ich nicht gemacht, das haben meine Mitspieler nicht gemacht«, so Boyd.

Ähnlich deutlich ging auch Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden beim FC Bayern II unter. 0:3 hieß es hier nach 90 Minuten. Den ersten Treffer erzielte Jann-Fiete Arp, den man beim unersättlichen Allesgewinner von der Säbener Straße schon fast als Karteileiche verbucht hatte. Als A-Jugendlicher beim damals schon auf Untergangskurs befindlichen HSV unter viel Bohei von der ortsansässigen Boulevardpresse hochgejubelt, verpflichtete der FC Bayern im Sommer 2019 das vermeintliche Supertalent, das dann (auch wegen diverser Verletzungen) jedoch völlig in der Versenkung verschwand und nun in der Drittklassigkeit einen neuen Anlauf nimmt.