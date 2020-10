In Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos’ Briefroman »Gefährliche Liebschaften« von 1782 verständigen sich der Vicomte de Valmont und die Marquise de Merteuil so klug wie zynisch über ihre Verführungsstrategien. Die beiden sind adlige Libertins, denen der moralische Abscheu des bürgerlichen Autors gilt; dessen ungeachtet sind sie, wie alle klugen Schurken, interessanter als ihre tugendhaften Opfer. Und sie wagen etwas, denn schon die vorrevolutionäre Gesellschaft folgt, wenigstens nach außen hin, bürgerlichen Moralvorstellungen. Zumindest Frauen, die sich – wie am Ende die Marquise – erwischen lassen, finden sich schnell geächtet.

Zwei Jahrhunderte später nahm Heiner Müller den Roman zur Basis für sein Theaterstück »Quartett«. Als Handlungszeit gibt er an: »Salon vor der Französischen Revolution/Bunker nach dem dritten Weltkrieg«. »Quartett« ist ein Zweipersonenstück: Valmont selbst tritt als die von ihm verführte fromme Madame de Tourvel auf, während die Merteuil als Valmont agiert. Danach stellt Valmont dar, wie er die jungfräuliche Nichte Merteuils zu sexuellen Handlungen bewegt; die Marquise spielt die hilflose Verwandte, die sie dem Kumpan ausliefert.

Müller zeigt ein Paar ohne moralische Kontrolle, überhaupt ohne ein Außen. Damit geht Weltbezug verloren, aber tatsächlich hatte die sittliche Einhegung von Sexualität in der bürgerlichen Gesellschaft um 1980 zumindest an Bedeutung verloren. Dass Valmont weniger die Lust des Miteinanders genießt als die Freude, gerade eine treue Gattin und eine hilflose Jugendliche zu verführen, zeigt die möglichen Blindstellen des tatsächlichen Fortschritts. Sex bleibt Mittel, Macht zu verspüren. Das wissen Valmont und Merteuil als Könner des Spiels. Und dennoch bleibt ihnen das Verlangen nach Nähe, das sie aber einander nicht eingestehen dürfen, denn wer wirklich etwas spürt und das auch noch zeigt, ist unter Zynikern stets Verlierer.

Kann man das komponieren? Müllers Sprache ist äußerst verdichtet, metaphernreich und verlangt so viel Aufmerksamkeit, dass für die Musik wenig übrigbleibt. Doch gibt es etwas Nichtausgesprochenes, Mitklingendes, das immer wieder das Interesse von Musikern geweckt hat. Die Lösung, die Luca Francesconi für seine 2011 an der Mailänder Scala uraufgeführte musikdramatische Umsetzung von »Quartett« fand, hat Stärken im Detail, ist aber problematisch.

Müller lässt keinen Zweifel daran, dass er Grässliches zeigt; doch wie der bürgerliche Adelskritiker Cholderlos de Laclos mehr oder minder freiwillig die Eleganz der libertinären Verführungskunst würdigte, so können Müllers Figuren über weite Strecken nicht nur souverän ihre Lage formulieren, sondern daraus sogar bewusst eine schwarze Komödie entwickeln. Bei Francesconi jedoch dominieren Leid und Pathos. Wo die zwei Akteure als Spiel im Spiel zum Quartett werden, findet er zwar Ansätze von verzerrter Lustigkeit. Doch ist sie derart verzerrt, dass der Schrecken stets im Vordergrund bleibt. Müllers Ambivalenz von Lachen und Grauen wird so zugunsten des letzteren aufgelöst.

Francesconi weiß, wie man schaurig-schöne Gesten der Verzweiflung zum Klingen bringt. Dabei bleibt es bei Gesten. Sogar innerhalb der einzelnen Szenen sind musikalische Motive meist derart unklar, dass eine Entwicklung nicht hörbar wird. Damit bedient Avantgarde das Mitfühlen, das bei Müller gerade vermieden werden soll.

Es geht um eine Endzeit, und Zukunft ist nicht vorgesehen. So ist immerhin konsequent, dass ein zielgerichteter musikalischer Verlauf fehlt. Doch soll ein musikdramatischer Raum entstehen: Im Programmbuch äußert sich Francesconi über einen Klang von außen, der mittels Lautsprechereinspielungen hinzukommt. Zumindest auf dem Platz des Rezensenten, von dem aus ein Großteil des Orchestergrabens nicht einsehbar war, wirkte die Herkunft der Klänge diffus, und es blieb oft nur zu erahnen, was live und was zugespielt war.

Die Bühnenbildnerin Barbara Hanicka schuf einen nett zerkraterten Himmelskörper, der alsbald per Drehbühne einen Innenraum sehen lässt, in dem sich alle Kämpfe abspielen. Diese Bühne ermöglicht Bewegungen; Mojca Erdmann als Merteuil und Thomas Oliemans als Valmont bewältigten in der im einzelnen durchaus einsichtigen Personenführung der Regisseurin Barbara Wysocka szenisch wie stimmlich ihre anspruchsvollen Aufgaben. Dem Duo, das ein Quartett spielen muss, zwei pantomimische Darstellerinnen von frommer Ehefrau und unwissender Jugend zur Seite zu stellen, erleichterte die Aufgabe. Auf der Bühne ist es einfacher, mit einem Gegenüber zu agieren. Aber es mildert doch die verzweifelte Lage der beiden Libertins, die im fremden Fleisch stets die Antwort auf das eigene suchen und sie nie finden können, weil die anderen stets nur Objekt ihrer Strategien sind.

Die Premiere fand am 30. Jahrestag der »deutschen Einheit« statt. Vielleicht sollte das Heiner Müller ehren, der als Reisender zwischen Ost und West schon vor 1989 wesentlich dazu beigetragen hatte, Westtrends auf den Bühnen der DDR zu verbreiten. Man kann der Staatsoper zugute halten, dass dieses düster klingende Endzeitstück nicht für den staatlich verordneten Jubel geeignet ist. Das verdeckt aber nicht, dass sich bürgerliche Kunst von Choderlos de Laclos über Müller bis zu Francesconi kaum zum Besseren entwickelt hat.