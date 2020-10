jW

»Das Alter spielt keine Rolle, außer man ist ein Käse«, sagte sie, als er an der Reihe war und ihre wiederholte Aufforderung »Der nächste, bitte« mit der Bemerkung quittiert hatte: »Ich habe Sie gerade nicht gehört, ich werde langsam alt.« Sie hatte einen weißen Kittel an, in dem sie aussah wie eine Zahnärztin, vor allem mit der hellblauen Mundschutzmaske.

Da er der letzte in der Reihe gewesen war, redeten sie weiter miteinander, zunächst über Weichkäse, dann übers Wetter und über Urlaub am Meer. Man könne noch baden, meinte sie und blickte ihn mit strahlenden Augen an: hinreißend, er versuchte sich ihren Körper unter dem Kittel vorzustellen. Das lenkte ihn so ab, dass er vergaß, worüber sie weiter geredet hatten.

Als ein neuer Kunde kam, verabschiedete er sich, aber wenig später traf er sie vor der Einkaufspassage wieder, sie hatte Feierabend. Er lud sie in ein nahes Café ein. »Warum nicht«, sagte sie. Dort war er dann so fasziniert von ihrem Lachen und ihrer Mimik, dass er wieder kaum registrierte, über was sie sich eigentlich unterhielten. Ging es ihr ähnlich? Bevor sie sich erneut verabschiedeten, fragte er sie, ob er ihr seine Telefonnummer geben dürfe. »Ja, warum nicht«, sagte sie wieder, etwas ironisch. Er schrieb ihr die Nummer auf den Kassenbon. Vielleicht könnten sie sich noch einmal treffen. Sie nickte und zog eine Visitenkarte aus ihrer Handtasche. Sie hieß Elvira Schmidt und bezeichnete sich darauf tatsächlich als Käsefachverkäuferin.

Am Samstag rief er sie an und fragte, ob sie mit ihm in ein Restaurant gehen würde. Nein, sie hatte bereits anderes vor. Er war verunsichert: Vielleicht fand sie ihn nicht attraktiv, zu alt … Aber am darauffolgenden Tag rief sie ihn an und lud ihn zu sich nach Hause ein, sie hätte gekocht. Sie aßen in der Küche, danach küssten sie sich etwas ungeschickt über den Esstisch. Nach einer Weile sagte sie: »Komm, lass uns nach nebenan gehen.« Es war ein großes Zimmer, in dem sich nicht viel mehr befand als eine Matratze. »Mein Floß«, sagte sie. Als sie sich ausgezogen, hingelegt und langsam näher gekommen waren, so nahe, dass sie sich aneinander drücken konnten, und immer enger, dachte er: Nie mehr dieses Floß verlassen! Nur noch sich lieben, küssen, umarmen, darüber hinaus höchstens noch rauchen, trinken, essen, schlafen.

»Irgendwann im Augenblick der höchsten Lust sterben, das wäre schön«, sagte sie. Sie blieben zweieinhalb Tage auf dem Floß, dann mussten sie sich wieder ihren Pflichten der Welt gegenüber stellen. Während dieser Zeit steckten sie meist irgendwie ineinander, dabei wurden ihre Lippen auf wundersame Weise weich, bei ihm veränderte sich das Haar, es fühlte sich schöner an. Langsam wurde jedoch alles wund und beide immer vorsichtiger, weniger heftig. Als sie aufstand, um auf die Toilette zu gehen, bat er sie mit gebrochener Stimme: »Geh nicht weg, bitte bleib«. Sie lachte, aber er meinte es todernst. Als sie dessen gewahr wurde, beruhigte sie ihn: »Ich komm doch sofort wieder.«

Verschmelzenwollen, darauf hatten sich ihre ganzen Wünsche reduziert – auf den kleinsten gemeinsamen Nenner von zweien. Doch auch auf ihrem Floß gab es viel zu tun: Eine Gesellschaft, die die »biologische Ur- und Grundfunktion ächtet, die der Mensch mit allem Lebendigen gemeinsam hat«, schafft es allenfalls bis zur Pornographie, aber nicht zur Erfassung biologischer Funktionen für die Freiheit, meinte der Soziologe Wilhelm Reich. Konkret: eine Floßfreiheit erreichen.

Dabei war es wichtig, alle Bilder zu vermeiden, denn, sich ein Bild von jemanden zu machen, heißt, eine lebendige Beziehung zu zerstören. Nichtsdestotrotz sind die Augen fast das Wichtigste: Wenn die Blicke nichts fixieren, sondern durch die Augen des anderen bis in seinen Unterleib dringen, wo sie sich mit den Blicken des anderen, die durch einen selbst hindurchpulsieren, berühren. Das ist keine Utopie!

Lust will Ewigkeit! Erst als sie sich trennten, um sich anzuziehen und wenig später am U-Bahnhof ganz, wenn auch nicht für immer, erholte er sich langsam – bis er wieder vollständig war, eigentlich gegen seinen Willen.

Auf die U-Bahn wartend fiel ihm ein, dass früher im sowjetischen Fernsehen am Tag des Milizionärs jedesmal das Lied »Auf dem kleinen Floß« gesungen wurde. Es handelte davon, dass nur ein solches kleines Floß uns durch alle Irrungen und Wirrungen des Lebens bringen kann, ein Floß – als Inbegriff der Liebe. Den Liebenden im Lied gelingt eine schöne Reise.

Ja, so war es, traurig, dass diese Reise immer irgendwann zu Ende ist, ohne an ein Ziel gekommen zu sein. Es gibt kein Ziel, aber das Floß der Käsefachverkäuferin.