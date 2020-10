REUTERS/Amr Abdallah Dalsh Die Hauptstadt Baku boomt: Aserbaidschan kann sich auf Einnahmen aus Öl- und Gasvorkommen verlassen

Im wieder aufgeflammten Krieg um Berg-Karabach kann sich Aserbaidschan einen langen Atem leisten. Das Land ist dank seiner reichen Öl- und Gasvorkommen die bei weitem stärkste Volkswirtschaft des Südkaukasus – auch wenn die Einnahmen stark mit dem Öl- und Gaspreis schwanken. Zwar sind Pro-Kopf-Zahlen immer von begrenzter Aussagekraft, weil sie Ungleichheiten in der Einkommensverteilung ignorieren, aber die Größenordnungen sprechen für sich: In Aserbaidschan war nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2017 mit 17.500 US-Dollar fast doppelt so hoch wie das in Armenien, wo dieselbe Kennziffer im gleichen Bezugsjahr bei nur 9.500 US-Dollar lag. Aserbaidschan kann noch aus einem anderen Grund zuversichtlich in seine finanzielle Zukunft blicken: Noch in diesem Herbst soll eine zweite Gaspipeline in die Türkei fertiggestellt werden, auf deren Gasmarkt das Land am Kaspischen Meer in diesem Jahr 23,5 Prozent des Bedarfs liefert – weit mehr als Russland mit seinen beiden Schwarzmeerpipelines »Turkish Stream« und »Blue ­Stream«. Ebenfalls kurz vor der Fertigstellung steht eine Anschlussleitung von der Türkei durch Nordgriechenland und Albanien bis nach Süditalien, die von der EU ausdrücklich gefördert wurde und die Einnahmesituation Aserbaidschans stabilisieren wird.

Im Unterschied hierzu pfeift Armenien aus dem sprichwörtlich letzten Loch. Gleichwohl hat das Land gerade unter Ministerpräsident Nikol Paschinjan seinen Militärhaushalt innerhalb von zwei Jahren von 395 auf 680 Millionen US-Dollar erhöht. Allein für dieses Jahr hat Paschinjan die Militärausgaben um weitere 25 Prozent gesteigert. Bei einem Gesamtvolumen des armenischen Haushalts von knapp drei Milliarden US-Dollar geht also fast jeder vierte an das armenische Militär – einschließlich der Streitkräfte von Berg-Karabach, die wie die ganze Republik überwiegend von Armenien finanziert werden.

Aktuell leiden beide Länder unter den Folgen der Pandemie. Allerdings wirken sie sich in Armenien stärker aus. Denn während in Aserbaidschan die Rückgänge durch die gesunkene internationale Nachfrage nach Öl und Gas bestimmt werden und die Nationalbank diese bisher durch den Rückgriff auf in besseren Jahren gesammelte Reservefonds ausgleichen konnte, hängt das armenische ­Budget wesentlich direkter an Faktoren, die durch die Pandemie beeinflusst werden. Die armenischen Steuereinnahmen haben die Bedürfnisse des Staatshaushaltes seit der Unabhängigkeit noch nie gedeckt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind sie um zweistellige Werte eingebrochen: das Aufkommen aus der Gewinnsteuer zum Beispiel um 41 Prozent. Die Zahlungsbilanz wird regelmäßig durch private Übertragungen geschönt, die im übrigen für eine latente Überbewertung der armenischen Währung sorgen, die die Exporte verteuert. Diese Überweisungen etwa von armenischen Migranten, die in Russland arbeiten, sind allerdings in diesem Jahr bis zum August um fast 30 Prozent zurückgegangen – eine Folge der Coronakrise in Russland selbst, die die Masseneinkommen dort hat einbrechen lassen. Etwas stabiler, aber mit einem Minus von 15 Prozent seit Jahresbeginn ebenfalls im negativen Bereich, sind die Überweisungen und Spenden der armenischen Diaspora in Westeuropa und den USA. Hinzu kommen die unmittelbaren Folgen der Pandemie. Der Lockdown ist in Armenien Mitte März verkündet und erst Anfang September aufgehoben worden. Das hat den Tourismus, eine der wenigen echten Wachstumsbranchen des Landes, in diesem Jahr praktisch zum Erliegen gebracht. Dabei hatte er noch 2019 gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs um 19 Prozent verzeichnet.

Unter diesen Rahmenbedingungen wird es mehr als ein Detail sein, ob der IWF Armenien im Laufe dieses Jahres frische Kredite gewährt. Denn in die kriselnde Volkswirtschaft des Landes weiter zu investieren, ist auch ein politisches Signal, dass die im IWF tonangebenden USA gewillt sind, das Land weiter ökonomisch am Leben zu halten, obwohl es nach allen nachvollziehbaren Kennziffern einen Krieg führt, den es sich nicht ansatzweise leisten kann.