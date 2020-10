Leszek Szymanski/PAP/dpa Jaroslaw Kaczynski wird nun doch Teil des polnischen Regierungskabinetts (Warschau, 31.3.2020)

Nach mehrwöchigem Sommer- und Herbsttheater hat die polnische Regierungskoalition ihren internen Streit offiziell beigelegt. Der Preis dafür ist, dass PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski etwas tun musste, was er seit Jahren vermieden hat: unmittelbar ins Kabinett eintreten. Für ihn wird ein Posten des Vizeregierungschefs mit dem Zuständigkeitsbereich »Sicherheit« geschaffen. Damit wird er zum Aufseher über die Ministerien für Inneres, Verteidigung und Justiz sowie über die Geheimdienste. Die für Montag nachmittag vorgesehene Vereidigung wurde allerdings wegen der Coronaerkrankung eines Ministers kurzfristig verschoben.

So richtig überzeugt dies alles nur wenige in Polen: Denn erstens wird zwischen dem Regierungschef Mateusz Morawiecki und den jetzt Kaczynski unterstellten Ministern eine zusätzliche Entscheidungsebene geschaffen, obwohl das nach außen erklärte Ziel der Regierungsumbildung eine »Straffung« des Kabinetts war. Zweitens führt die Maßnahme dazu, dass der Chef der größten Koalitionspartei im Kabinett dem Regierungschef untersteht, der umgekehrt in der Parteihierarchie unter ihm steht. Es spricht vieles dafür, dass es sich bei der Reorganisation um eine Notlösung angesichts der im Kern fortbestehenden Rivalität zwischen Justizminister Zbigniew Ziobro und Regierungschef Morawiecki um die Nachfolge des 72jährigen Kaczynski handelt. ­Kaczynski will verhindern, dass Ziobro seine Macht über den Justizapparat eventuell dazu nutzt, Morawiecki politisch zu beschädigen – etwa durch Ermittlungen in einigen zurückliegenden Affären oder auch nur im Nachgang zu einem kürzlich ergangenen Gerichtsurteil. Laut diesem hat Morawiecki bei der Vorbereitung der letztlich dann ausgefallenen reinen Briefwahl des Staatspräsidenten im Frühjahr rechts- und verfassungswidrig gehandelt.

Hieraus erklärt sich auch die wichtigste Neuberufung ins Kabinett: die des bisherigen Abgeordneten Przemyslaw Czarnek zum Minister für Bildung und Wissenschaft. Czarnek ist ein ausgesprochen konservativer Ideologe und katholischer Fundamentalist. Auf einer Veranstaltung der Katholischen Universität Lublin – wo wohlgemerkt auch Frauen studieren – fragte er, wie ein Volk sich am Leben erhalten wolle, wenn die Frauen ihre Kinder nicht mehr im Alter zwischen 20 und 25 bekämen, sondern erst ab dem 30. Lebensjahr. Die »Genderideologie« habe ihnen eingeimpft, sie müssten sich selbst verwirklichen, anstatt ihrer »gottgegebenen Rolle« als Mütter gerecht zu werden. Das sind Töne, die auch Teile der PiS-Wählerschaft zusammenzucken lassen, aber die genau auf die propagandistische Auseinandersetzung mit Ziobros politischen Ambitionen gemünzt sind.

Denn Ziobro baut sich zum Anführer des doktrinären Flügels der polnischen Rechten auf, durchaus in Abgrenzung zum »weltläufigen« Auftreten Morawieckis und auch dem Machterhaltungspragmatismus von Kaczynski. Der Parteichef verfolgt die Strategie, keine rechte Konkurrenz hochkommen zu lassen. Ziobro wäre potentiell eine solche, zumal die marktradikal-nationalistische Partei »Konföderation« ohnehin schon im Parlament sitzt und nach aktuellen Umfragedaten drittstärkste politische Kraft Polens ist.

Der nächste Anlauf, das Land gesellschaftspolitisch noch weiter nach rechts zu rücken, steht am 22. Oktober an. Da will das Verfassungsgericht unter der von der PiS eingesetzten Präsidentin Julia Przylebska entscheiden, ob die embryopathologische Abtreibungsindikation verfassungsgemäß ist. Käme das Gericht zu der Auffassung, dass sie der Verfassung widerspricht, wäre das in der Praxis ein Totalverbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Rund 98 Prozent der jährlich rund 1.100 legalen Abbrüche werden mit einer »hohen Wahrscheinlichkeit lebensbedrohlicher Gesundheitsschäden des Fötus« begründet. Denkbar ist aber auch, dass sich das Gericht vertagt und keine Entscheidung trifft. So hatte es Kaczynski bereits 2016 im Parlament eingefädelt, nachdem ein Antrag für ein generelles Abtreibungsverbot breite gesellschaftliche Proteste bis ins PiS-nahe Milieu ausgelöst hatte. Polens Frauenbewegung hofft, an diese Proteste jetzt anknüpfen zu können.