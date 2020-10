Altmaier gegen Recht auf Homeoffice

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat seine Skepsis gegenüber einem geplanten Recht auf Homeoffice bekräftigt. Eine Sprecherin verwies am Montag in Berlin auf Aussagen des Ministers vom Frühjahr. Damals hatte Altmaier gesagt: »Wir brauchen vor allem weniger Bürokratie, nicht immer neue staatliche Garantien.« Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will hingegen jedem Beschäftigten einen Rechtsanspruch auf 24 Tage Homeoffice im Jahr sichern. Kapitalverbände kritisieren das Vorhaben. (dpa/jW)