Bernd von Jutrczenka/dpa Haus für Haus: Seit Jahren schreitet die Privatisierung von Wohnraum in Berlin voran (7.9.2017)

Sie werden mit Umzugskartons aus ihrem Haus gehen und sich auf die Straße setzen. Mit ihrer Aktion protestieren die Bewohnerinnen und Bewohner der Wiener Straße 20 in Berlin-Kreuzberg an diesem Dienstag »gegen diese Verdrängung auf Zeit«, erklärte Robin Winter (Name auf Wunsch geändert), einer der Organisatoren, am Montag gegenüber junge Welt. Der Protest richtet sich gegen die Umwandlung seines Mietshauses in Eigentumswohnungen. Sein Vermieter Covivio, Teil des gleichnamigen europäischen Immobilienriesen, gehört mit rund 16.000 Wohnungen zu den größten börsennotierten Wohnungsunternehmen in Berlin.

Neben Winter leben in der Wiener Straße 20 unter anderen Rentner, Geringverdienende und Künstler teilweise seit mehr als 40 Jahren zusammen. Seit der Umwandlung Anfang 2019 fürchten sie, verdrängt zu werden. Gemeinsam mit dem berlinweit agierenden Netzwerk »200 Häuser«, in dem sich Betroffene von Umwandlung und daraus resultierender Verdrängung und Eigenbedarfskündigungen organisieren, kämpfen sie darum, im Haus wohnen bleiben zu können. »Es sollte generell verboten werden, dass Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können«, erklärte Winter und fordert eine Möglichkeit zur Rückabwicklung von Umwandlungen.

Auf die Bundesregierung können sie nicht hoffen. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Bundesinnenministerium die auf dem Wohngipfel im September 2018 beschlossenen Einschränkungen der Umwandlungsmöglichkeiten aus dem Entwurf für das geplante Baulandmobilisierungsgesetz gestrichen (siehe jW vom 2.10.). »Ich bin froh, dass das Umwandlungsverbot gestrichen wurde. Darum habe ich hart gerungen«, feierte der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vermieterlobbyist Jan-Marco Luczak diesen Schritt. Dabei ging es der »großen Koalition« nie um ein generelles Verbot von Umwandlungen, und bereits der Gesetzentwurf enthielt viele Schlupflöcher.

Laut dem Stadtsoziologen Andrej Holm wurden in Berlin seit 2010 durchschnittlich rund 12.000 Mietwohnungen pro Jahr umgewandelt. Die Ertragslücke zwischen den Einnahmen aus dem Vermietungsgeschäft und dem durchschnittlichen Verkaufspreis von 4.500 Euro pro Quadratmeter steigert den Anreiz für viele Hauseigentümer, ihre Mietwohnungen umzuwandeln, führte Holm Ende September in einem Vortrag vor dem Berliner Mieterverein aus. Der Soziologe bezeichnete Umwandlungen dabei als Ertragserwartungsspekulation. Zusammen mit Wohnungsverkäufen erzeugten sie einen hohen Verdrängungsdruck, da die hohen Kaufpreise sich nicht aus den Bestandsmieten refinanzieren lassen und leere Wohnungen deutlich mehr einbringen als vermietete.

Die Flucht vor den Einschränkungen des Mietendeckels befeuert die Umwandlungstätigkeit zusätzlich. Das lässt sich auch bei Covivio beobachten, dessen Berliner Wohnungsbestand laut Geschäftsbericht 2019 zu mehr als 50 Prozent umgewandelt ist. Seit Anfang des Jahres habe die Zahl der Umwandlungen von Mietwohnungen stark zugenommen, stellte die Covivio-Mietervernetzung fest, die sich im vergangenen Herbst im Berliner Bezirk Mitte bildete. Auf mehreren Versammlungen kamen bis zu 70 Mieterinnen und Mieter aus Wedding, Moabit und Mitte zusammen, sagte Hajo Bruhn von der Mietervernetzung Ende September gegenüber jW. Neben Umwandlungen berichteten Betroffene von vielfältigen Problemen mit dem französischen Immobilienriesen. »Viele Häuser sind dreckig, und es gibt Schimmel und Ungeziefer. Reparaturen werden schlecht und oft erst nach mehrmaligen Beschwerden durchgeführt oder gar nicht gemacht. Nebenkostenabrechnungen weisen vielfach Fehler auf«, erzählte Bruhn. »Auf den Versammlungen haben wir überlegt, wo wir uns gegenseitig unterstützen können.«

Im März hatten sie einen offenen Brief mit einer Auflistung der Probleme an die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Mitte geschickt, den mehr als 100 Betroffene unterzeichneten. Darin stellten sie eine Reihe an Forderungen auf. »Die BVV sollte uns dabei unterstützen, den Schimmel und Ungezieferbefall zu beseitigen und die Baumängel zu beheben. Andere Maßnahmen wie die Vergesellschaftung und das Verbot von börsennotierten Wohnungsunternehmen, müssen auf anderen Ebenen durchgesetzt werden«, erklärte Bruhn, dessen Initiative sich auch an der Kampagne »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« beteiligt. Schließlich steht Covivio auf deren Enteignungsliste. Nach einer coronabedingten Pause will die Initiative ihre Arbeit nun wieder aufnehmen.