ÖPNV: Verdi kündigt weitere Warnstreiks an

Berlin. Bereits am Freitag hatte Verdi angekündigt, dass es in dieser Woche zu neuen Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr kommen wird, da die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) weiterhin nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bereit sei. Demnach kommt es in Hessen am heutigen Dienstag sowie in Niedersachsen und Bremen am Mittwoch zu Warnstreiks. Des weiteren werden ÖPNV-Beschäftigte am Donnerstag in NRW und Baden-Württemberg in den Warnstreik treten, am Freitag in Bayern. »Die Verweigerung der Arbeitgeber provoziert einen unnötigen Konflikt«, wird die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Montag in einer Mitteilung zitiert. (jW)