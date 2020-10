Björn Kietzmann

Im von Rodung bedrohten Maulbacher Wald in Hessen hat die Polizei am Montag mit einem Großeinsatz die Räumung des Forsts fortgesetzt. So kamen unter anderem Hebebühnen zum Einsatz, mit Hilfe derer SEK-Beamte gegen Aktivistinnen und Aktivisten vorgingen (Foto), die im Zuge ihrer Waldbesetzung auch Baumhäuser errichtet hatten. Der Protest richtet sich gegen den Weiterbau der A 49. Die geplante Trasse bedroht neben dem Maulbacher auch den Dannenröder Forst und den Herrenwald. Waldschützer besetzen bereits seit Oktober 2019 den Bereich und fordern eine Verkehrswende. (jW)