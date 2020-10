Carlos Barria/Reuters Das Weiße Haus in Washington bei Nacht, US-Präsident Donald Trump ist noch im Walter-Reed-Militärkrankenhaus (5.10.2020)

Der Gesundheitszustand von US-Präsident Donald Trump hat sich nach Angaben von dessen Stabschef Mark Meadows weiter verbessert. »Wir sind weiterhin optimistisch, dass er im Laufe des Tages ins Weiße Haus zurückkehren kann«, erklärte Meadows am Montag gegenüber dem Sender Fox News. Der US-Präsident sei »bereit, zu einem normalen Arbeitsplan zurückzukehren.« Mit einer Entscheidung sei aber frühestens am Nachmittag (also nach jW-Redaktionsschluss) zu rechnen, ergänzte Meadows später. Zunächst stünden Besprechungen mit den Ärzten an. Meadows sprach von einem »unglaublichen Fortschritt«, den Trump gemacht habe.

Trump hatte seine Coronainfektion am Freitag nach Mitternacht US-Ostküstenzeit bekanntgegeben und war keine 24 Stunden später per Helikopter ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington gekommen. Am Wochenende gab es widersprüchliche Angaben zu seinem Gesundheitszustand. Am Sonntag war klar: Der Zustand des Präsidenten war zwischenzeitlich ernster als zunächst dargestellt. Am Sonntag hatte ein Arzt die Möglichkeit der baldigen Entlassung aufgeworfen. Er könnte im Weißen Haus weiter behandelt werden, wo es einen Krankenhaustrakt gibt.

Nach Trumps Infektion waren auch zahlreiche Ansteckungen in seinem persönlichen Umfeld bekannt geworden. Außer Ehefrau Melania Trump wurden unter anderem seine Beraterin Hope Hicks, sein Assistent Nicholas Luna sowie Wahlkampfchef Bill Stepien positiv auf das Virus getestet.

Es ist nicht klar, wann Trump das letzte Mal negativ getestet worden war und wann genau er das erste Mal ein positives Testergebnis erhielt. Seine Sprecherin Kayleigh McEnany machte am Sonntag laut Journalisten im Weißen Haus keine eindeutigen Angaben dazu. Das Wall Street Journal berichtete, der US-Präsident habe das Ergebnis eines ersten positiven Schnelltests am Donnerstag für sich behalten. Schnelltests gelten gegenüber Labortests als weniger zuverlässig. (dpa/jW)