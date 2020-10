Jens Büttner/dpa Die Fleischindustrie ist ein Seuchenpfuhl. Arbeiter schützen wollen die Konzernchefs aber nicht

Man lausche den Worten des Arbeitsministers: Hubertus Heil (SPD) hatte nach den Covid-19-Ausbrüchen in mehreren Fleischfabriken angekündigt, Werkverträge und Leiharbeit in der Branche ab 2021 zu verbieten. Schon stehen die Lobbyisten der Industrie im Bundestag Schlange, um Regeln aufzuweichen und Schlupflöcher ins Gesetz zu drücken.

Am Montag fand im Arbeits- und Sozialausschuss des Bundestags eine öffentliche Anhörung zum von Heil entworfenen »Arbeitsschutzkontrollgesetz« statt. Es sieht vor, dass Kerntätigkeiten in der Fleischwirtschaft wie Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten künftig nicht mehr von betriebsfremden Beschäftigten ausgeführt werden dürfen. Als erste Ausnahme ist schon in Heils Entwurf eine Lücke vorgesehen: Fleischerhandwerksbetriebe mit bis zu 49 Mitarbeitern müssen sich nicht fügen. Eine Steilvorlage für Tönnies und Co. Sie können ihre großen Werke in kleine eigenständige Subunternehmen filetieren.

Dabei ist die Fleischwirtschaft ein Seuchenpfuhl. Im Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück hatten sich im Juni 1.500 Arbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Für die Quarantänemaßnahmen musste der Landkreis Gütersloh 9,6 Millionen Euro berappen. Der Wurstmagnat fuhr die Produktion wieder hoch und die Arbeiter weiter auf Verschleiß. Mit Folgen: Am Montag teilte ein Sprecher des Landkreises Emsland mit, beim zum Tönnies-Imperium gehörenden Schlachthof Weidemark Fleischwaren hätten sich in den vergangenen drei Wochen 81 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert.

Die SPD nahm am Montag den Mund voll. »Wer in der Branche glaubt, es gebe ein Zurück zu ›Business as usal‹ oder zur Freiwilligkeit, irrt sich. Und zwar gewaltig«, versprach die stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende Katja Mast.

Anja Piel, Bundesvorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), hob in einer Mitteilung hervor: »Ankündigungen und Selbstverpflichtungen zu Verbesserungen wurden von der Fleischwirtschaft nie eingelöst«. Im Gegenteil, seit Jahren seien 14-Stunden-Schichten, Lohnbetrug und erhöhte Unfallgefahr durch enormen Arbeitsdruck für die zumeist osteuropäischen Menschen bittere Realität. »Wer krank wird oder Leistung nicht erbringen kann, wird ›aussortiert‹, verliert Arbeit und Wohnung«, so Piel weiter. Die Leiharbeit aus dem Verbot auszuklammern, wie es die Fleischbarone forderten, wäre ein unvertretbares neues Schlupfloch. Laut dem neuen Gesetz seien Unternehmer künftig verpflichtet, angemessene Unterkünfte zur Verfügung zu stellen und deren Qualität auch dann zu garantieren, wenn sie durch Dritte zur Verfügung gestellt werden. Allerdings fehle ein Mietkostendeckel, mit dem der Betrug bei Tarif- und Mindestlöhnen beendet werden könnte, erklärte Piel.

Vertreter der Leiharbeitsbranche nahmen hingegen kein Blatt vor den Mund. »Die politischen Argumente für ein Zeitarbeitsverbot in der Fleischindustrie klingen ein wenig nach Schweinchen Schlau«, erklärte der Chef vom Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, Werner Stolz. Den Gesetzentwurf mit einem »qualifizierten Tariferlaubnisvorbehalt für die Sozialpartner zu versehen könnte für alle Bundestagsfraktionen einen tragbaren Kompromiss darstellen«. Das würde bedeuten, Tönnies und Co. könnten Leiharbeiter in »Ausnahmefällen« anheuern. An Feiertagen, um »Auftragsspitzen abzufangen«, wie es im Unternehmersprech heißt. Am liebsten hätten sie es, wenn die Ausnahme die Regel bliebe. Ein paar tausend infizierte Arbeiter hin oder her.