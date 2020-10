Immobilienlobby greift ein

+ Update 12:00 +

Sina Schuldt/dpa Die Innenstadt von München

Das Gesetz des Stärkeren gilt bekanntlich auch im Recht. Nicht selten wird so für Gruppen mit viel Geld und Einfluss ein zunächst missliebiges über Nacht zu einem guten Projekt. Anschauungsunterricht liefert aktuell der Fall des Baulandmobilisierungsgesetzes. Im ersten Entwurf vom Juni war noch eine Genehmigungspflicht für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen vorgesehen. Begründet wurde dies vom federführenden Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) mit der Notwendigkeit, den Schwachen beizustehen. Damit schütze man Mieter vor Verdrängung, ließ BMI-Chef Horst Seehofer (CSU) damals mitteilen. Von wegen: In der neuesten Fassung taucht der Punkt nicht mehr auf, die gesamte Passage, die dem Thema gewidmet war, wurde ersatzlos gestrichen.

Der Vorgang, über den am Mittwoch die dpa berichtete, sorgt für Empörung beim Deutschen Mieterbund (DMB). Das sei »ein unglaublicher Rückschlag für Mieterinnen und Mieter«, kommentierte dessen Präsident Lukas Siebenkotten am Mittwoch in einer Stellungnahme. Dass das Ministerium »unter dem Druck der Immobilienlobby selbst dieses zarte Pflänzchen zertreten hat«, nannte der Funktionär »vollkommen unverständlich«. Das Regelwerk sollte ohnehin auf besonders angespannten Wohnungsmärkten zur Anwendung kommen. Nach dem Wortlaut der ursprünglichen Vorlage sollte die Erlaubnis zur Umwandlung von Mietwohnungen künftig versagt werden, »wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist«.

Hintergrund war der sogenannte Wohngipfel von vor zwei Jahren, bei dem sich Bund, Länder und Kommunen angesichts starker Mietpreissteigerungen und hunderttausendfach fehlender Unterkünfte eine »Wohnraumoffensive« auf die Fahnen schrieben. »Der Bund strebt an, unter Einbeziehung von Ländern und Kommunen die Möglichkeiten zu reduzieren, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln«, hielt das beschlossene Ergebnispapier fest. Ausnahmen sollten »nur in Einzelfällen geltend gemacht werden dürfen«. Nun also wird die »Ausnahme« zum Regelfall, beziehungsweise bleibt der Status quo erhalten. Es habe sich in der Verbands- und Länderanhörung gezeigt, dass die Regelung »unter den Ländern derzeit streitig« sei, erklärte ein Ministeriumssprecher. Deshalb habe man diese aus dem neuesten Entwurf »ausgeklammert«.

Zufrieden äußerte sich der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, der für die Streichung »hart gerungen« habe. »Mein Ziel ist, mehr Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen«, äußerte er sich am Dienstag per Pressemitteilung. »Statt Verbotsdebatten zu führen, sollten wir besser ein Programm auflegen, das mehr Mieterinnen und Mieter in die Lage versetzt, ihre Wohnung zu kaufen.« Luczak selbst steht auf der Seite der »Starken«: Neben seinem Mandat ist der sogenannte Volksvertreter für die Rechtsanwaltskanzlei Hengeler Mueller mit Sitz in Berlin tätig. Diese berät unter anderem Investoren der Immobilienwirtschaft.

Stefan Körzell, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), sprach am Mittwoch gegenüber dpa von einem »Armutszeugnis« für Seehofer. Die Chancen einfacher Mieter, die Wohnungen selbst zu erwerben, »gehen aufgrund der horrenden Preise gegen null«. Der Minister lasse sich von der Immobilienlobby »am Nasenring durch die Manege führen«, bekräftigte der Gewerkschafter. Nach Angaben des Mieterbunds wurden allein in Berlin in den vergangenen fünf Jahren fast 80.000 Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt. Bei rund 18.000 Objekten in sogenannten Milieuschutzgebieten – die gewachsene soziale Strukturen satzungsgemäß bewahren sollen – haben laut DMB-Präsident Siebenkotten zwischen 2015 und 2019 »nur 54 Mieter und Mieterinnen von ihrem gesetzlichen Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht«. Im Umkehrschluss heiße dies, dass die Verkaufspreise für die bisherigen Mieter »nicht finanzierbar waren«.