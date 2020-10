Tiksa Negeri/REUTERS

Ulrich Ruschig, bis zur Pensionierung Direktor am Institut für Philosophie der Universität Oldenburg, hat einen Vortrag zum Verhältnis von Natur und Freiheit bei Herbert Marcuse, den er im Juni 2019 bei Marcuse-Tagung in Hannover gehalten hat, weiter ausgearbeitet und in Buchform veröffentlicht. Unter dem Titel »Befreiung der Natur« ist die Arbeit soeben bei Papyrossa erschienen.

Ruschig geht von dem Befund aus, dass die Ursachen für die Zerstörung von Umwelt und Natur »in der Struktur der kapitalistischen Produktionsweise« zu suchen sind, es aber in der öffentlichen Debatte kaum um »die Analyse der gesellschaftlichen Gründe für die Zerstörungen« geht. Die »Wirklichkeit der kapitalistischen Naturzerstörung« und die aus der philosophischen Tradition stammenden Begriffe »von Natur, Subjekt, Freiheit und Herrschaft« zusammenzubringen, sei tatsächlich keine einfach zu lösende Aufgabe. Herbert Marcuse habe diese Aufgabe angepackt – im Kapitel »Natur und Revolution« seiner 1972 erschienenen Schrift »Konterrevolution und Revolte«.

Der Autor untersucht eingangs den »bürgerlichen Zugriff auf die Natur und dessen philosophische Fundierung« und fragt in diesem Zusammenhang, wogegen sich Marcuses Forderung »Befreit die Natur!« eigentlich gerichtete habe. Er vergleicht die Argumentation von Marcuse (»Die Natur ist um ihrer selbst willen da«) mit der von Kant (»Die Zweckmäßigkeit der Natur fällt in die reflektierende Urteilskraft«). Marcuse habe darauf hingewiesen, dass die Natur nicht lediglich zweckmäßig organisiert, sondern Zweck an sich sei: »Die Lebewesen sollten nicht bloß als Mittel für andere, ihnen übergeordnete Zwecke dienen, vornehmlich für dasjenige, was sich als Selbstzweck par excellence setzt oder als solcher gilt (Gott, das Kapital, das bürgerliche Subjekt).« Damit gehe Marcuse über Kant hinaus und widerspreche ihm in einem zentralen Punkt.

Ruschig sucht nach Anknüpfungspunkten bei Marx und fragt sich, welchen Anteil das Subjekt an den »objektiven Werten« in der Natur hat. Gibt es eine Pflicht, die Natur zu befreien? Abschließend liefert er eine thesenartige »systematische Skizze zur Notwendigkeit des Widerspruchs zwischen dem Kapital und der Natur und zu dessen Verlaufsform«. (jW)