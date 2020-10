Marie-Therese Der darf anziehen, was er will: Kevin Rowland (Mitte)

Wenn es ein Album gibt, das definitiv zum falschen Zeitpunkt – sprich, 20 Jahre zu früh – erschien, dann »My Beauty« von Kevin Rowland. Als die Coversammlung 1999 auf Creation Records veröffentlicht wurde, blickte Rowland auf harte Jahre zurück: Ende der 80er hatten sich Dexys Midnight Runners getrennt, nachdem ihr vorläufig letztes und heute als Meisterwerk gehandeltes Album »Don’t Stand Me Down« glanzlos untergegangen war. Rowlands schwere Koksabhängigkeit führte in ein prekäres Dasein, sein Soloalbum »The Wanderer« (1988) wurde ein Flop. Dann, während einer Autofahrt, ein Erweckungserlebnis: Die Schnulze »The Greatest Love of All« in der Version von George Benson ließ ihn in Tränen ausbrechen, Schönheit und Tiefe des Songs erkennen. Und hört man das Stück jetzt, scheint es erstaunlich visionär, heutiges Selbstliebe- und Em­powerment-Vokabular vorwegnehmend. 1999 aber, zwischen Girl Groups und Boy Bands, J-Lo und Ricky Martin, war kein Platz für Kevin Rowlands Wiederauferstehung in orchestralen Streicherarrangements von Coversongs. Nicht für »The Greatest Love of All« und die anderen klassischen Popsongs, die Rowland durch schwere Zeiten geholfen hatten und denen er mit eigenen Versionen Respekt zollen wollte: »Concrete and Clay« und »The Long and Winding Road« zum Beispiel oder »Reflections of My Life«.

Aber reden wir nicht länger um den heißen Brei herum: Was den Erfolg oder wenigstens die Akzeptanz von »My Beauty« verhinderte, war das Cover. Rowland mit Make-up und Strapsen – das war für das Vereinigte Königreich zu viel. Rowland und ­Creation-Chef Alan McGee wurden mit übelsten Beleidigungen bedacht, das Album totgeschwiegen. Dass McGee im Jahr 2000 sein Label dichtmachte, wurde dem – angeblichen – Misserfolg mit Rowland zugeschrieben. Eine von vielen Verleumdungen rund um »My Beauty«, das sich seinerzeit international recht gut verkaufte, und trotzdem als peinlicher Ausrutscher zwischen krediblen Creation-Acts wie Oasis und Primal Scream betrachtet wurde. Doch irgendwann würde, musste die Zeit reif sein für die Schönheit, Liebe, Würde und Hoffnung, die Kevin Rowland in diese Songs gelegt hatte: Dass es ausgerechnet 2020 wurde – irgendwie passend. Endlich Gelegenheit, vermeintlich leichtgewichtigen Bubblegum-Popsongs wie »Daydream Believer« die verdiente Beachtung zu schenken: Rowland als croonende Homecoming Queen oder als weise, tröstende Stimme in Mama Cass’ »It’s Getting Better« von 1969. Und wie herrlich, Rowlands Enkel Roo im aktuellen Video zu »Rag Doll« im schwarzen Kleid tanzen zu sehen – inklusive eingespielter Bilder von Conchita Wurst, Janelle Monae, Ezra Furman und anderen queeren Künstlerinnen und Künstler. Noch ein später Triumph: Auf dem Rerelease von »My Beauty« auf Cherry Red Records befindet sich auch Bruce Springsteens »Thunder Road«. Angeblich erteilte der »Boss« 1999 Rowland wegen textlicher Änderungen nicht die Erlaubnis, dieses Stück zu covern – ob das stimmt oder nicht, ist inzwischen unerheblich. Wie so vieles andere: »My Beauty« ist dein queerer bester Freund. Und der darf anziehen, was er will.