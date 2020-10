An diesen Montag findet im Verteidigungsausschuss des Bundestages eine Anhörung zur Bewaffnung der Bundeswehr-Drohnen statt. Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) fordert die Bundestagsabgeordneten auf, dieser nicht zuzustimmen:

Die SPD hatte in den Koalitionsverträgen von 2013 und 2018 gegenüber der Union durchgesetzt, dass eine »ausführliche völkerrechtliche und ethische Prüfung« des neuen Waffensystems stattfinden muss, bevor der Bundestag über eine Bewaffnung abstimmen darf. Abgeordnete der SPD forderten zudem, dass diese Prüfung in Form einer »breiten gesellschaftlichen Debatte« durchgeführt werden solle. Diese hat nach Auffassung der DFG-VK aber nicht stattgefunden. Das Bundesverteidigungsministerium veranstaltete im Frühjahr lediglich einzelne Podiumsdiskussionen. »Es ist ein Skandal, in einem Pandemiejahr eine solche Aufrüstung in die Wege zu leiten«, so Elsa Rassbach, Sprecherin der Drohnen-AG der DFG-VK.

Es ist zu befürchten, dass das Bundesverteidigungsministerium dem Bundestag nach der Anhörung des Verteidigungsausschusses am 5. Oktober 2020 eine Vorlage für die Bewaffnung der geleasten »Heron TP«-Drohnen vorlegen wird. Wenn der Verteidigungs- und der Haushaltsausschuss mehrheitlich dafür stimmen, werden die Drohnen der Bundeswehr innerhalb von etwa zwei Jahren einsatzfähig sein. Zudem will das Bundesverteidigungsministerium dem Bundestag in den nächsten Monaten eine weitere Beschlussvorlage für die teure Entwicklungsphase der ebenfalls bewaffnungsfähigen »Eurodrohne« vorlegen. Die »Eurodrohne« ist ein gemeinsames Projekt von Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Sie wird frühestens 2024 serienreif sein und soll ab 2027 ausgeliefert werden. »Die Bundeswehr, das Bundesverteidigungsministerium und viele Bundestagsabgeordnete behaupten, dass bewaffnete Drohnen dringend für den Schutz der Bundeswehr-Soldat*innen benötigt werden. Nach eigenen Angaben des Bundesverteidigungsministeriums, sind aber seit 2014 keine deutschen Soldat*innen durch Fremdeinwirkung getötet worden«, erklärt Rassbach.

Die Organisationen Naturfreunde, BUND, Campact und YFridays for Future« riefen am Sonntag zum Widerstand gegen den Bau der A 49 durch den Dannenröder Wald auf:

Am Dannenröder Wald in Hessen entscheidet sich, ob wir die ökologische Frage begriffen haben oder nicht. Wenn es zum Weiterbau der A 49 kommen sollte, ist das ein Armutszeugnis für unser Land, dessen historische Wurzeln auch in den Ideen von Aufklärung, Vernunft und Verantwortung liegen.

Wir brauchen ein Jahrhundert der Ökologie und Nachhaltigkeit. Wir können keine Politik akzeptieren, die sonntags vor der Klimakrise warnt und montags Bäume abholzen lässt. Wertvolle Natur wird vernichtet, die Wasserversorgung ist gefährdet, die Klimagefahren werden vergrößert. Deshalb brauchen wir eine ernstgemeinte, ökologische Verkehrswende. Das ist keine Frage der Zukunft, sondern der Gegenwart – jetzt, sofort und überall. (…)

Der Kampf um den Dannenröder Wald steht in einer Reihe mit dem Kampf um den Hambacher Forst. In beiden Fällen gilt: Der Widerspruch zwischen Wissen und Handeln muss aufgelöst werden. (…)