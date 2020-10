Carlos Barria/REUTERS Hat mehrere Superspreader-Events hinter sich: Donald Trump

Trump hat Covid-19. Die einzige Frage dazu, die sich mit Sicherheit beantworten lässt, ist die, die der US-Präsident laut The Sun selbst gestellt haben soll: »Will I die?« Ja, er wird sterben. Nur wann genau, lässt sich nicht sagen. Ebenso wenig, wie es ihm gerade geht. Am Samstag zeigte sich ein ganzer Trupp von Ärzten »extrem« zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Erkrankung, Nur Minuten später sagte Trumps Stabschef Mark Meadows zu Journalisten, einige Werte von Trump seien »besorgniserregend« – hohes Fieber, Sauerstoffsättigung auf schwierigem Level, er habe beatmet werden müssen. Als dies in den Medien zitiert wurde, bekam das auch der Chef mit und ließ Meadows verkünden, ihm gehe es wieder sehr gut, er sei ein »außergewöhnlicher Patient«. Was auch sonst.

Der Gesundheitszustand als Politikum. Selbst der Transport ins Militärkrankenhaus Walter Reed durfte am Freitag abend nur in einem beschränkten Zeitfenster passieren – spät genug, damit der Börsenschluss an der Wall Street bereits eingeläutet worden war, aber nicht so spät, dass Trump noch zu Fuß und nicht auf einer Trage oder im Rollstuhl zum Hubschrauber auf dem Rasen vor dem Weißen Haus gelangen konnte. Am Sonntag ließ der Präsident dann ein Videostatement verbreiten, in dem er etwas zerzaust und blasser wirkte als sonst. Vielleicht wollte er ja auch nur übers Wochenende ungestört auf den Golfplatz und sich dann am Montag als blitzgeheilter Messias präsentieren.

Dagegen spricht, dass sein Wahlkampfteam nun die »Operation ­MAGA« ausgerufen hat. MAGA steht für »Make America Great Again«. Jetzt soll der evangelikale Vize Michael Pence America wieder great machen. Da der auf Trump-Fans wie Valium wirkt, bekommt er die Söhne Eric und Donald junior – durch Satiresendungen als Beavis und Butthead bekannt – zur Seite gestellt. Für Entertainment ist gesorgt.