Thomas Peter/REUTERS Mode ist Geschmacksfrage. Überwachung am Arbeitsplatz nicht. H & M muss zahlen

Für den schwedischen Moderiesen Hennes & Mauritz (H & M) wird es teuer: Weil es Mitarbeiter ausgespäht hatte, soll das Unternehmen nun ein Bußgeld in Höhe von 35,3 Millionen Euro zahlen. Hunderte Beschäftigte des Servicecenters in Nürnberg wurden Opfer der Überwachung – damit habe der Konzern gegen den Datenschutz verstoßen, begründete der Hamburger Beauftragte für Datenschutz, Johannes Caspar, am Donnerstag den Erlass. Der Fall dokumentiere eine schwere Missachtung des Beschäftigtendatenschutzes. »Das verhängte Bußgeld ist dementsprechend in seiner Höhe angemessen und geeignet, Unternehmen

von Verletzungen der Privatsphäre ihrer Beschäftigten abzuschrecken«, betonte er.

Auch eine Sprecherin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kommentierte auf Nachfrage das Urteil: Man hoffe, das Vorgehen entfalte gegenüber allen Unternehmen, welche die Privatsphäre ihrer Beschäftigten verletzen, eine abschreckende Wirkung. Der Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, Orhan Akman, sagte gegenüber junge Welt: »Der Datenschutzskandal in Nürnberg zeigt, wie dringlich ein Digitalisierungstarifvertrag bei H & M ist, der auch den Schutz personenbezogener und personenbeziehbarer Daten sicherstellt.« Die Digitalisierung dürfe nicht zu gläsernen Mitarbeitern führen.

Das Bußgeld ist das bislang höchste, das in Deutschland wegen Verstößen gegen den Datenschutz verhängt wurde. 2019 hatte der Berliner Datenschutzbeauftrage gegen den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen ein Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro verfügt. H & M hat nun zwei Wochen Zeit, Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen. Der Fall liegt in der Zuständigkeit des Hamburgischen Beauftragten für den Datenschutz, weil das Unternehmen seine Deutschlandzentrale in der Hansestadt hat. In Nürnberg betreibt H & M ein Callcenter mit rund 600 Beschäftigten. Wie im letzten Jahr bereits bekannt wurde, sind mindestens seit dem Jahr 2014 bei einem Teil der Beschäftigten Angaben zu ihren privaten Lebensumständen erfasst und gespeichert worden.

Wenn sie nach einem Urlaub oder einer Krankheit wieder in das Unternehmen zurückkehrten, wurden die Angestellten von Vorgesetzten zu Gesprächen gebeten, die teilweise einen halbprivaten Charakter gehabt hätten, sagte eine Verdi-Sprecherin im letzten Jahr ( siehe jW vom 18.12.19). Konkrete Urlaubserlebnisse, aber auch Krankheitssymptome und Diagnosen wurden dokumentiert. In Flurgesprächen sammelten die Vorgesetzten Details über das Privatleben der Mitarbeiter – bis zu familiären Problemen sowie religiösen Bekenntnissen.

Aufgeflogen war das Vorgehen, nachdem einer der Vorgesetzten die Mitschriften auf einem öffentlich zugänglichen Ordner im Computersystem abgelegt hatte. Verdi erklärte nach dem Bekanntwerden, es sei nicht davon auszugehen, dass es sich nicht um ein Vorgehen unterer Führungsschichten handelte. »Das wurde über Jahre planmäßig gemacht«, hatte Verdi-Sekretär Felix Bussmann damals erklärt.

Nach Bekanntgabe des Bescheides am Donnerstag hatte auch die Konzernleitung erklärt, der Umgang mit den Daten entspreche nicht den Richtlinien und Anweisungen. Man übernehme die volle Verantwortung und entschuldige sich bei den Betroffenen. Denen wurde außerdem eine Entschädigung versprochen. Datenschützer Caspar schlug deshalb auch versöhnliche Worte an: Er bewertete das Bemühen der Konzernleitung ausdrücklich positiv, »die Betroffenen vor Ort zu entschädigen und das Vertrauen in das Unternehmen als Arbeitgeber wiederherzustellen«.