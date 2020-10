Michael Kappeler/dpa Weiß von nichts: Andreas Scheuer (CSU) nahm am Donnerstag im Untersuchungsausschuss Platz

Kaum hatte Andreas Scheuer am späten Donnerstag abend im Sitzungssaal des Bundestags Platz genommen, gingen für einen Moment alle Lichter aus. Nahm da die Technik das politische Aus des CSU-Mannes vorweg? Noch ist das Kalkül der Opposition, den Bundesverkehrsminister bei seinem Auftritt vor dem Maut-Untersuchungsausschuss so vorzuführen, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als endlich seinen Hut zu nehmen, allerdings nicht aufgegangen. Solange die Bundeskanzlerin ihre schützende Hand über Scheuer hält, klebt er an seinem Sessel bis zum Ende der Wahlperiode. Für einen Posten im künftigen Kabinett wird es zwar nicht reichen, ganz gewiss aber für eine lohnende Anschlussbeschäftigung in der freien Wirtschaft.

Der Minister gab keine gute Figur ab. Den Verdacht, dass er das Parlament und die Öffentlichkeit belogen hat, konnte er nicht ausräumen. Die vor ihm geladenen Vertreter der Betreiberfirmen des geplanten Mautsystems, Kapsch Trafficcom und CTS Eventim, beteuerten, dass sie dem Minister angeboten hatten, die Vertragsunterzeichnung zu verschieben. Das Geschäft wurde am Jahresende 2018 unter Dach gebracht, obwohl der Europäische Gerichtshof (EuGH) erst ein halbes Jahr später über die Rechtmäßigkeit der sogenannten Ausländermaut befinden wollte. Er habe dem Minister gesagt, man könne bis nach dem EuGH-Spruch warten, erklärte Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg. »Und man wüsste dann, ob die negativen Folgen eines Urteils eintreffen.«

Am 18. Juni kippte der EuGH das Projekt, weil es Autofahrer aus dem Ausland benachteilige. Direkt danach kündigte Scheuer die Verträge mit dem deutsch-österreichischen Konsortium Autoticket mit der Begründung vermeintlicher »Schlechtleistung«. Das heißt: Die Mautbetreiber hätten nicht anständig gearbeitet, Fristen seien nicht eingehalten und Verträge gebrochen worden. Worauf die beiden Partnerfirmen den Bund auf Schadensersatz in Höhe von 560 Millionen Euro verklagten. Vor zehn Tagen hatte der Spiegel aus Gesprächsprotokollen eines Treffens vom 29. November 2018 zitiert, die die Darstellung stützen, Scheuer habe einen Aufschub des Vorhabens abgelehnt. Die Aufzeichnungen geben ihn demnach mit den Worten wieder, ein Start der Pkw-Maut erst 2021 und damit im Jahr der Bundestagswahl sei für ihn »völlig inakzeptabel«.

Bei seiner Aussage widersprach Scheuer den Vorwürfen nur halbherzig: »Ich kann mich an ein Angebot in irgendeiner Weise nicht erinnern«, äußerte er. Auch habe bei der fraglichen Zusammenkunft »gar keine Veranlassung« bestanden, über »eine solche Frage zu sprechen oder nachzudenken«, beschied er, da man bei den Verhandlungen über das Angebot des Konsortiums noch weit auseinandergelegen habe. Zur Erinnerung: Zum Jahresende 2018 war das ursprüngliche Gebot von Autoticket von mehr als drei Milliarden Euro auf knapp über zwei Milliarden Euro und damit genau den Ausgabenrahmen, den der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt hatte, zusammengeschrumpft. Wie sich erst später herausstellte, wurden zur Kostensenkung »Synergien« durch Zuhilfenahme des staatlichen Lkw-Mauteintreibers Toll Collect einkalkuliert. Darüber hätte der Bundestag unterrichtet werden müssen, was Scheuer allerdings unterließ.

Dies ist nur eine von etlichen Verfehlungen, die sich der Minister bloß in der Causa Pkw-Maut hat zuschulden kommen lassen. Das geht damit los, dass der Betrieb nur anhand augenscheinlich zu Lasten eines Staatsmodells frisierter Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Private übertragen werden sollte. Laut Bundesrechnungshof war die Vergabe der Aufträge rechtswidrig und verbunden mit groben Verstößen gegen das Haushaltsrecht.

Auch deshalb fragt man sich, warum die Oppositionsparteien eine mutmaßliche Lüge rund um besagtes Treffen als den großen wunden Punkt in Scheuers Verteidigungsstrategie ausgemacht haben. Am Ende steht Aussage gegen Aussage, zumal sein vor ihm angehörter Staatssekretär Gerhard Schulz die Scheuer-Version bestätigte. An das Angebot einer Verschiebung könne er sich »nicht konkret erinnern, aber ich kann es auch nicht ausschließen«. FDP, Grüne und Linkspartei nannten die Einlassungen am Donnerstag »unzureichend und lückenhaft« und wollen nun ein Kreuzverhör aller Zeugen beantragen. Unionsobmann im Ausschuss, Ulrich Lange (CSU), hatte dagegen schon in der Nacht betont: »Herr Scheuer ist Verkehrsminister und bleibt Verkehrsminister.« Wahrscheinlich behält er recht.