AdoraPress/M. Golejewski Kämpferische Stimmung bei der Demonstration am Samstag abend

Die für kommenden Freitag morgen geplante Räumung des anarchafeministischen Hausprojekts in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain sorgt für anhaltende Konflikte. Bereits am Samstag demonstrierten weit mehr als 1.000 Menschen in dem Stadtteil, mit Rauchfackeln und Parolen wie »Die Häuser denen, die drin wohnen!« protestierten sie gegen den geplanten Einsatz. Dabei kam es zu kleineren Auseinandersetzungen mit der Polizei, die am Donnerstag zuvor angekündigt hatte, während der Räumung sowie bereits am Tag davor Versammlungsverbote weiträumig rund um das Objekt zu erlassen. Außerdem seien sämtliche Fahrzeuge, Müllbehälter und Kleidercontainer aus dem Bereich zu entfernen.

Die linksradikale Szene kündigt schon seit Wochen an, die Räumung nicht kampflos hinzunehmen, nachdem die Räumung des Hausprojekts am 3. Juni im erster Instanz beschlossen worden war. Dagegen hatten die Bewohnerinnen Rechtsmittel eingelegt. Allerdings ist das bestehende Urteil vorläufig vollstreckbar – und dies soll nun mit einem Großaufgebot der Polizei umgesetzt werden.

Am Donnerstag hatte das Unterstützerbündnis »Zwangsräumung verhindern« zu einer Videokundgebung an einem recht ungewöhnlichen Ort eingeladen. So versammelten sich etwa 30 Menschen vor dem Geschäftssitz des Eigentümers Gijora Padovicz auf dem Westberliner Kurfürstendamm. Der Unternehmer ist für seine harte Gangart gegenüber Mietern stadtbekannt. Spekulativer Leerstand, absurde Mieterhöhungen und Luxusneubauten – Padovicz und sein Anwalt Ferdinand Wrobel gelten als Treiber der kommerziellen Aufwertung von Stadtteilen auf Kosten der bisherigen Bewohner.

Auf der Kundgebung zeigte die Initiative daher Videos vergangener Räumungen – sowie Räumungsversuchen, die durch breite Unterstützung in der Nachbarschaft, Blockaden und öffentlichen Druck verhindert werden konnten. Eine Sprecherin kündigte ähnliches für kommenden Freitag an. In den Filmbeiträgen wurde deutlich, dass vor allem Ältere und Arme von Zwangsräumungen betroffen sind. Vorwand sind oft Kleinigkeiten wie wenige Tage verspätete Mietzahlungen. Auch das Jobcenter sei oft schuld, weil es die Miete gar nicht oder nur zum Teil überweise und so seine »Kunden« in die Obdachlosigkeit schicke.

Nachdem unter dem »rot-rot-grünen« Senat schon einige Freiräume wie zuletzt die beliebte Kiezkneipe »Syndikat« im Bezirk Neukölln geräumt wurden, unterstützt er nun im Zuge des Amtshilfeverfahrens den Großvermieter Padovicz dabei, die rund 40 Bewohnerinnen des seit 30 Jahren bestehenden Projekts obdachlos zu machen. Die »Alternative Liste« war nach der gewaltsamen Räumung der Mainzer Straße in den 1990er Jahren zumindest zurückgetreten und hatte die damalige Koalition platzen lassen. Aktuell stehen aber die Zeichen im Berliner Senat auf Burgfrieden von Linkspartei und Grünen mit der für das Innenressort zuständigen SPD.

Für den 7. Oktober wird erneut zu einer Kiezdemo durch Friedrichshain aufgerufen, für die Nacht vom 8. auf den 9. Oktober sind Aktionen unter dem Motto »Liebig 34 verteidigen!« geplant.