Po-Ming Cheung

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag nachmittag in Berlin einen Aufmarsch der faschistischen Kleinpartei »Der III. Weg« erfolgreich blockiert. Erst mit zweistündiger Verspätung konnten die rund 250 Rechten starten, die sich am S-Bahnhof Wartenberg versammelt hatten. Nach einigen hundert Metern war dann schon wieder Schluss, da eine zahlenmäßig deutlich überlegene Gruppe von Antifaschisten die Route versperrt hatte. Schließlich blieb den Nazis statt einer kilometerlangen Wegstrecke nur eine kleine Schleife um einen Neubaublock. (jW)